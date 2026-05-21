Abre un nuevo hotel de cinco estrellas en Málaga capital: el Áurea Palacio de la Tinta ya es una realidad

La espectacular fachada del hotel Aurea Palacio de la Tinta en Málaga capital.

Las claves

Las claves Generado con IA El Palacio de la Tinta reabre como hotel de cinco estrellas en Málaga bajo el nombre Áurea Palacio de la Tinta, gestionado por Eurostars. El edificio histórico de 1908, antigua sede de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, ha sido restaurado respetando su arquitectura modernista. El hotel cuenta con 141 habitaciones, todas diferentes, y espacios emblemáticos como el Patio de los Naranjos, una gran escalera y una terraza con vistas al mar y al Castillo de Gibralfaro. Ofrece restaurante especializado en cocina local, spa, cinco salas de reuniones y un interiorismo inspirado en la etapa cubista de Picasso.

Tras muchos años de incertidumbre, permisos y obras, el Palacio de la Tinta de Málaga ya es, oficialmente, un nuevo hotel de cinco estrellas en la capital.

La cadena Eurostars, propiedad del grupo Hotusa, ha anunciado que abre este viernes 22 de mayo sus puertas. El nombre, ya conocido, es Áurea Palacio de la Tinta.

El edificio es de 1908, tiene 10.500 metros cuadrados, fue la sede de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces y, posteriormente, de la Confederación Hidrográfica del Sur.

El inmueble quedó en desuso y fue adquirido por Hotusa a finales de 2019 a la Junta de Andalucía por 21 millones de euros.

Estaba en mal estado y precisaba una gran reforma. A eso había que añadirle que tenía una protección arquitectónica de grado uno al ser un edificio de corte modernista, lo que dificultaba el proceso. No se podía derribar y hacer algo nuevo sino arreglarlo desde dentro.

Pero con ilusión, trabajo y mucho dinero se consiguen las cosas. Y el grupo Hotusa puede presumir de que inaugura un hotel de cinco estrellas en un sitio privilegiado de Málaga con 141 habitaciones.

Se han preservado algunos de los elementos más emblemáticos del inmueble, como su fachada histórica, el Patio de los Naranjos o la espectacular escalera principal presidida por un ascensor acristalado.

También han potenciado la singularidad de la cuarta planta, concebida como el gran espacio experiencial del hotel gracias a su luminosidad, sus cerchas de madera y sus vistas privilegiadas al mar y al Castillo de Gibralfaro. Allí se ubicarán el restaurante, las zonas comunes y una amplia terraza pensada tanto para huéspedes como para público local.

Interior de una suite del hotel Áurea Palacio de la Tinta.

El interiorismo encuentra su inspiración conceptual en el universo creativo de Pablo Picasso y, especialmente, en su etapa cubista.

En la parte gastronómica estará el Asador Contrapunto, especializado en cocina a la brasa y gastronomía malagueña. El hotel también dispone de un spa con circuito termal y tratamientos personalizados y cinco salas de reuniones. Como curiosidad, todas las habitaciones son distintas por la configuración original del edificio.

“El Áurea Palacio de la Tinta 5* representa nuestra apuesta por proyectos hoteleros capaces de dialogar con la historia y el patrimonio de cada destino. Málaga vive uno de los momentos culturales y turísticos más relevantes de su historia y este edificio simboliza perfectamente esa combinación entre identidad, arte y proyección internacional que define también la filosofía de Áurea Hotels”, señala Amancio López, presidente del Grupo Hotusa.