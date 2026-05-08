España se consolida como “destino refugio” ante la incertidumbre internacional: las claves de TuriSOS en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El VII Foro Iberoamericano de Turismo Sostenible en Málaga analiza el turismo como motor de progreso social y sostenible, destacando a España como "destino refugio" ante la incertidumbre internacional. El Museo Carmen Thyssen de Málaga resalta la importancia de la cultura para atraer empresas y turistas, con el 50% de sus visitantes provenientes del extranjero. Expertos advierten que las vacaciones en España serán más caras debido al aumento de la demanda y la situación geopolítica, lo que afecta la elección de destinos. El Foro TuriSOS reconoce a figuras destacadas con los Premios Top Inspiradores 50+1 Europa Latam por su contribución a un mundo más sostenible.

El turismo ya no se mide solo en número de visitantes, sino en el impacto positivo que deja en el territorio y en las personas. Esa ha sido una de las premisas con las que ha arrancado el VII Foro Iberoamericano de Turismo Sostenible 2026 en el Museo Carmen Thyssen de Málaga, que ha analizado el turismo como herramienta de progreso social y sostenible, la cultura como motor económico y el papel de España como “destino refugio” ante un contexto geopolítico marcado por las guerras actuales.

La jornada ha comenzado con un guiño a Málaga con la presencia del director del Museo Carmen Thyssen, Javier Ferrer, que ha destacado que la cultura es lo que permite atraer empresas y tecnología. “Muchas ciudades de España son brillantes, pero no focalizan en la cultura como lo hace Málaga”.

Junto al fundador del Foro TuriSOS, Alex Che, ha recordado cómo se consiguió que el museo sea hoy lo que es: un referente en la cultura malagueña: “La primera reunión con la baronesa y su equipo fue en el Hotel Molina Lario en diciembre de 2006 y en marzo de 2011 lo inauguramos”. De las 180.000 visitas de los primeros meses, ya han superado las 200.000 con el empuje de los turistas extranjeros. “El 50% de nuestros visitantes es europeo o internacional; el 30% es turismo nacional y un 20%, locales de Málaga entera”.

En la mesa sobre conectividad e innovación, Fran Serón, CEO en Tour10, y David Hernández, CEO de PANGEA, han explicado que España es actualmente “país refugio” por la incertidumbre internacional; pero Serón ha advertido de que las vacaciones serán más caras en España por el aumento de la demanda: “No es igual viajar a la parte este que a la parte oeste del planeta”, ha matizado.

Por su parte, Hernández ha subrayado que si antes crecían un 50%, ahora lo hacen un 30% por la crisis internacional. Su público objetivo es una población de 45 años en adelante y su empresa se encarga de enviar españoles por el mundo, lo que implica tener que rechazar ciertos destinos más cercanos al conflicto en Oriente Medio.

Además, ha realzado la importancia de su empresa en lo humano y en la preocupación por el planeta mediante la colaboración con ONG en los países donde viajan sus clientes y la relevancia de la tecnología en un mundo en cambio constante.

David Campano, director para España y Portugal de Visit Finland, ha destacado Finlandia como destino refugio y, según la ONU, el más feliz del mundo: “La conexión con la naturaleza, sus saunas y sus apenas cinco millones de habitantes son claves para un estilo de vida como el suyo”.

Aparte, ha explicado que los cuatro ejes en los que opera Visit Finland son el ecológico, cultural, social y económico; de hecho, tienen un pliegue de sostenibilidad que se puede firmar al visitar el país para mantener la esencia de los finlandeses.

Desde una visión femenina del turismo, Francisca García (CEO de Hoteles Casa 1800) y Apolónia Rodrigues (Fundadora de Dark Sky Alqueva) han vinculado la gestión del éxito con la coherencia personal y la persistencia ante los cambios globales.

García ha acentuado la importancia de mantener una visión propia e implicación total en el mercado de lujo y ha defendido un modelo 360º para buscar un equilibrio entre la ecología y la experiencia del cliente. Por su parte, Rodrigues ha aportado la experiencia de 28 años trabajando en la sostenibilidad y ha recalcado que es fundamental mirar hacia el futuro para ser útiles al territorio.

Tras el bloque inicial, el Foro TuriSOS ha explorado otras fronteras, como la regeneración del turismo de interior y la huella de carbono, la conexión con Latinoamérica mediante las finanzas y el binomio entre cine e innovación tecnológica. Aparte, se han examinado temas como la gestión del lujo y el bienestar y se ha debatido sobre el impacto estratégico del deporte y la gastronomía.

Premios Top Inspiradores

Uno de los momentos álgidos del Foro TuriSOS es la entrega de los Premios Top Inspiradores 50+1 Europa Latam. En ellos se reconoce a numerosas personas que trabajan, cada una desde su ámbito, por hacer un mundo mejor y más sostenible.

Este año han sido premiados, entre otros, la campeona olímpica de karate Sandra Sánchez; el periodista y cofundador del mítico Gomaespuma Guillermo Fesser; el periodista de RTVE Moisés Rodríguez; o el delegado de EL ESPAÑOL de Málaga, Angel Recio.