Distinguen a 20 estudiantes de Les Roches Marbella en la fraternidad internacional Eta Sigma Delta

Les Roches Marbella ha celebrado la investidura de 20 alumnos como nuevos integrantes del XLIV capítulo de la Fraternidad Hotelera Internacional Eta Sigma Delta, un reconocimiento a su desempeño excepcional dentro y fuera del aula.

Los estudiantes proceden de 12 naciones, reflejando la diversidad de la escuela y la dimensión global del sector hotelero. Todos fueron propuestos por su compromiso con los valores de servicio, creatividad, excelencia, liderazgo, igualdad e inclusión, y ética profesional.

El acto estuvo dirigido por Gilda Peyregne Wilsen, coordinadora de EY1 y Certified Hospitality Educator, junto a Christian Rasmusson, fundador y director ejecutivo de The Pool Marbella, quien fue nombrado miembro honorífico de la fraternidad.

Durante su intervención, Rasmusson destacó la importancia de mantener los valores humanos en un entorno cada vez más digitalizado. Subrayó que la verdadera fortaleza de la hospitalidad reside en la capacidad de conectar, inspirar y liderar con integridad.

En su mensaje, invitó a los estudiantes a avanzar guiados por principios sólidos y a aportar valor humano en cualquier entorno profesional. Recordó que el éxito, dijo, se mide tanto por los resultados como por el impacto positivo en las personas.

Eta Sigma Delta, creada en 1978, reúne a los mejores talentos académicos del turismo y la gestión hotelera a nivel internacional, consolidándose como un símbolo de compromiso con la excelencia en la industria de la hospitalidad.