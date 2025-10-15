Les Roches creará un plan de estudios específico para la cadena hotelera Meliá: objetivo, formar y retener talento

Directivos de Les Roches y Meliá junto a varios estudiantes.

Meliá Hotels International y Les Roches han sellado una colaboración estratégica destinada a detectar y preparar a jóvenes profesionales para asumir posiciones de liderazgo en la industria hotelera.

La iniciativa refuerza el compromiso de ambas entidades con la formación de excelencia y la empleabilidad internacional.

El programa “Meliá Future Talent” permitirá a los estudiantes cursar un itinerario adaptado al modelo operativo y a los valores de la cadena española.

Les Roches diseñará un plan académico específico integrado en sus titulaciones de grado, posgrado y máster, que combinará conocimiento teórico y experiencia práctica en hoteles Meliá de todo el mundo.

Lola Chamorro, Global Head of Talent Acquisition & Employer Branding Meliá Hotels International; Carlos Díez de la Lastra, CEO Les Roches; Gabriel Canavés, Chief HR Officer Meliá Hotels International; Mano Soler, Director Les Roches Marbella

Los participantes realizarán prácticas exclusivamente en establecimientos del grupo, adquiriendo competencias alineadas con sus estándares y filosofía de servicio.

El proyecto, cofinanciado por Meliá, Les Roches y los alumnos, incluye un compromiso laboral mínimo de tres años tras la graduación.

Carlos Díez de la Lastra, consejero delegado de Les Roches, destaca que esta alianza representa “un modelo pionero” que garantiza un flujo constante de talento cualificado y preparado para afrontar los retos del sector.

Por su parte, Gabriel Escarrer Jaume, presidente y CEO de Meliá, subraya que la colaboración “fortalece la capacidad de atraer y fidelizar perfiles formados con una visión global y estratégica”.

La cooperación definirá perfiles y nacionalidades prioritarias, aprovechando la red internacional de admisiones de Les Roches para captar aspirantes en más de cien países.

Con acreditaciones académicas suizas y estadounidenses, el proyecto aspira a convertirse en referente formativo mundial y ejemplo de colaboración entre educación y empresa en la industria del hospitality.

Ambas entidades recalcan que la alianza se sustenta en valores compartidos de integridad, sostenibilidad e inclusión, reforzando un modelo de liderazgo responsable y adaptado a las necesidades de la hotelería contemporánea.