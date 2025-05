José Luque, hotelero: "La calidad de vida de los residentes en Málaga va a empeorar, pero estamos a tiempo de planificar"

José (Pepe) Luque es uno de los mayores expertos en turismo de España. Es el director general de la cadena hotelera Fuerte Hoteles. Fue fundada por su padre con la creación del hotel El Fuerte en Marbella en 1957, siendo así uno de los pioneros en el desarrollo turístico de la Costa del Sol. De hecho, se alojaron en ese hotel personalidades mundiales como el mismísimo Walt Disney en 1958.

Casi 70 años después, Fuerte Hoteles es una firma consolidada con establecimientos en Conil (Cádiz), El Rompido (Huelva), Grazalema (Cádiz) y apartamentos vacacionales en Nerja. Luque es además presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) y es nuestro protagonista este domingo en nuestra sección A título personal.

Acaba de ser reelegido presidente de AEHCOS. ¿Qué sensaciones tiene?

Entré como presidente en una época realmente convulsa y preocupante como fue el COVID, que fue la tormenta perfecta para nuestro sector. Es un reto para mí, personalmente, porque tengo muchísimas ocupaciones y muchísimo trabajo, no solamente aquí, sino que ahora tengo que viajar mucho al Caribe. Pero bueno, hemos creado en Aehcos un equipo profesional que permite que el presidente pueda tener más libertad de movimiento y no una plena y absoluta dedicación. Teniendo en cuenta esas circunstancias, me han reelegido y estaremos estos cuatro años, que serán ya los últimos cuatro porque en Aehcos está limitada la presidencia a dos legislaturas.

El Covid fue una prueba de fuego, pero el sector se ha repuesto bien y está batiendo sus récords.

La pandemia nos ha traído cosas muy buenas y cosas menos buenas. Una cosa muy buena es que ha habido un resurgimiento turístico, una necesidad de disfrutar de la vida y el turismo es parte de esas experiencias. Muchas personas han elevado sus vacaciones entre las prioridades superando a la compra de una lavadora, al coche o incluso a la vivienda. Porque desgraciadamente la vivienda hoy en día es un bien escaso y es tan inaccesible que mucha gente joven prefiere tener unas vacaciones antes que meterse en una vivienda porque desgraciadamente no pueden meterse. Por otro lado, después del Covid hemos visto unos repuntes muy grandes de absentismo laboral.

¿Por qué?

Se ha disparado en nuestro sector y, en general, en todos los sectores. No tenemos una explicación razonable, pero es un hecho.

Volviendo a los datos turísticos, estarán contentos.

A partir de 2022 hemos tenido años de crecimiento más en tarifas que en ocupación, lo cual es bueno. Pero este año vemos que el crecimiento va a ser menor en el sector hotelero, es decir, vamos a seguir creciendo pero menos.

Le pregunto de nuevo por qué.

Porque, se quiera o no se quiera, la incertidumbre geopolítica está presente. Y esto afecta a la confianza del consumidor. Es probable que vengan menos norteamericanos. No es un segmento crítico para la mayoría de hoteles de la Costa del Sol, pero sí para los de mayor categoría como los que están en Marbella. También es verdad que los europeos se ven menos animados a ir a Estados Unidos por los problemas de control fronterizo.

En general, cuando hay problemas y convulsiones geopolíticas, el turismo se resiente. Por otra parte es verdad que nuestros precios han aumentado y el mercado tiene que digerirlo o mandarnos mensajes de moderación. También es verdad, y esto quizás sea lo más importante, que los crecimientos económicos que está habiendo Europa son muy moderados. Alemania, Inglaterra, Francia...

Habla de la subida del precio de los hoteles de la Costa del Sol. ¿Seguirá haciéndolo este año?

Este año los precios seguirán creciendo, pero menos. El precio lo marca el mercado. Cuando el mercado afloja, pues el precio baja. Es verdad que el precio de la energía empezó muy alto, pero ahora está bajando. Los costes laborales van creciendo y se debe a que faltan recursos humanos para determinadas posiciones y cuando los encuentras tienes que pagar más, independientemente del convenio.

Uno de los grandes retos del sector es la gran escasez de mano de obra cualificada. Es llamativo en una provincia con una tasa de paro elevada.

Sí, está pasando primero porque nuestro sector ha crecido y hay más demanda de trabajadores tanto en los hoteles como en los restaurantes. Y segundo porque la gente joven posiblemente no se siente atraída por nuestra profesión. Es un reto para nosotros elevar la imagen de nuestra profesión, y más en los hoteles, donde ya la mayoría de los hoteles tienden al turno seguido, porque el turno partido incomoda mucho a las siguientes generaciones.

Se está trabajando en ese cambio de imagen del sector y las remuneraciones tienden a crecer. Pero es un gran reto encontrar a gente con conocimiento de la profesión, de idiomas, gente con una mínima preparación, sobre todo en sala y en cocina.

Es curioso porque hay más escuelas de hostelería que nunca y hay concursos por todos sitios.

Hay escuelas para ser superchef, hay escuelas para ser director, pero las escuelas de formación profesional básica no tienen tanta demanda. Las escuelas que dan una formación básica para ser camarero, ayudante de camarero o ayudante de cocina no tienen tanto éxito entre los jóvenes.

¿El joven quiere ser directamente un chef famoso o tener un puesto alto?

El joven quiere ser chef, o quiere ser director, o quiere ser directivo, pero también faltan los puestos base con formación. Los hoteles nos estamos convirtiendo en formadores, pero al mismo sueldo que si estuvieras preparado. Eso es una dificultad.

Un problema para captar profesionales en el sector hotelero y en general es el del acceso a la vivienda. ¿Cómo lo están capeando?

Los hoteles son empresas de servicio, los servicios se generan con personas y las personas necesitan sitios donde vivir dignamente. Viviendas dignas no se están generando a precios asequibles en toda la Costa del Sol. Y yo lo considero el gran problema. Es la gran reflexión que se tiene que hacer. Los políticos estarán trabajando, pero ya no hablamos de VPO porque posiblemente un camarero nuestro no cualifique para una VPO en función de su ingreso. Hablamos de que no existen viviendas asequibles para una persona que cobra 1.500 euros al mes. Ni viviendas de alquiler barato, por lo que se ven forzados a alquilar dormitorios o a unirse con más personas para alquilar una vivienda.

No me gustaría que pasara en Málaga lo que ya está pasando en Ibiza, que si no tienes vivienda no tienes trabajador. Si a eso se le une la dificultad en los desplazamientos por la congestión de la N340, es la tormenta perfecta. Ahora mismo es un problema gestionable porque vamos tirando de gente que vive cerca nuestra, que viven con los padres, o que se unen varios para alquilar, pero si lo proyectamos hacia el futuro, es un problema grave.

Esta semana ha salido publicado que el estudio de viabilidad del tren litoral estará terminado para noviembre del 2026. Después viene el proyecto, después viene la adjudicación y después viene la construcción. Tenemos por delante, yo diría, mínimo ocho años por ser súper optimistas, para tener una mejora en nuestras comunicaciones.

Hay gente que dice que Málaga puede morir de éxito. ¿Qué piensa usted?

Estoy convencido de que la vida de los residentes aquí va a ser más incómoda, porque veo que ha pasado en otros lugares como la Costa Azul Francesa, las Islas Baleares, u otros destinos que nos llevan muchas delantera. Mi lema es que está muy bien la P de promoción, pero tenemos que trabajar muchísimo más la P de planificación. Porque si nos gastamos el dinero en promoción turística pero luego no tenemos agua como hemos estado en riesgo, tenemos dificultades en la movilidad, o tenemos problemas en las playas…

¿Qué sentido tiene invertir tanto en promoción si no invertimos en planificación? Hay que invertir en planificación si queremos conservar mínimamente la calidad de vida, no solamente de los que nos visitan, sino de los residentes. Porque si el residente pierde su calidad de vida, al primero que mira es al que viene de fuera y le echa la culpa al turismo, que es lo que está empezando a pasar.

Todos tenemos que ser conscientes de que nuestra calidad de vida va a empeorar algo. Pero también tenemos que ser conscientes de que estamos a tiempo para planificar los recursos que tenemos y para compensar ese efecto.

Hablando de planificación, España en general ha dado una pésima imagen con el apagón de hace dos semanas. ¿Cómo lo vivieron en los hoteles de la Costa del Sol?

Obviamente es una imagen muy negativa. Esto pasa en países del tercer mundo pero es extraño que pase aquí. Y sobre todo que fuera a escala nacional, durante tantas horas y sin tener información. En España ha habido dos apagones, uno de luz y otro informativo.

Los hoteles nos hemos defendido más o menos porque tenemos grupos electrógenos. El problema es que ha sido tan largo que a la gente se le ha gastado el gasoil. Ha habido muchas molestias con ascensores, etcétera. Ha sido un día para olvidar para muchos clientes de hoteles y esto no ayuda para nada.

Es verdad que los clientes se la han tomado bien. Es verdad que no ha habido circunstancias de pánico y que la filosofía o la forma de ser del andaluz o del español ha favorecido que no pasara nada peor. Pero hay muchos clientes que obviamente han pasado un mal día. Un día de sus vacaciones se lo han fastidiado.

Esta pasada semana ha habido un congreso de viviendas turísticas en Málaga. ¿Están acercando algo las posturas los hoteleros con los representantes de este segmento?

Los hoteleros no tenemos absolutamente nada contra las viviendas turísticas. Es una experiencia vacacional que además ayuda a dinamizar el aeropuerto y es una fuente de ingresos para mucha gente. Somos conscientes de ello.

Lo que no nos gusta de la vivienda de uso turístico es precisamente los efectos que tiene sobre el destino. La falta de vivienda tiene que ver con la falta de planificación y los problemas urbanísticos, con la ley de arrendamientos urbanos que hace que todo el mundo se vaya a las viviendas de uso turístico por temor a los okupas y a los morosos, y con el crecimiento exponencial de las viviendas de uso turístico. Las tres cosas hay que arreglarlas. Nosotros decimos que las viviendas turísticas son parte del problema de que no haya vivienda para nuestra gente.

Por otra parte, el sector turístico vive de las experiencias. Pero las experiencias tienen mucho que ver con la autenticidad. Si gentrificamos los cascos antiguos se pierde la autenticidad.

Yo mismo he ido a viviendas turísticas, pero no he ido al centro de una ciudad sino que he ido al campo o una casa completa que es lo que debería favorecerse. Lo que no puede ser es que en las zonas de las ciudades que están dedicadas a residentes haya viviendas turísticas. Las ciudades se tienen que zonificar. Hay unas zonas que se deben reservar para los residentes y otras que sean más residenciales turísticas para alquiler.

Lo que pasa es que a los ayuntamientos les cuesta mucho porque tienen muchos vecinos que tienen viviendas de uso turístico. Es mentira que las viviendas de uso turístico estén en manos de grandes fondos, de grandes propietarios. Hay muchísimos andaluces que han comprado una vivienda de uso turístico como inversión. Y que no la alquila a largo plazo por las dificultades de la ley de arrendamiento urbano. Si la ley de arrendamiento urbano cambiara y mejorase, automáticamente descendería el número de viviendas de uso turístico.

¿Qué mensaje le transmitiría a un turista nacional o extranjero que está pensando dónde pasar sus vacaciones para que venga a la Costa del Sol?

Hay un nuevo fenómeno y es que los turistas están eligiendo las primaveras, los otoños e incluso los inviernos más que los veranos. Yo creo que no es solo porque haya mucha gente, sino también por la temperatura. La parte positiva es que tenemos más estabilizadas las temporadas.

Les diría que el turismo va a seguir siendo una experiencia muy deseada y que tenemos que trabajar en que nuestro destino esté bien planificado para que la calidad de vida de los residentes favorezca una buena experiencia de los visitantes.