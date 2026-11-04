Vithas y la importancia de cuidar cada paso en la Generali Maratón de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves Vithas renueva su compromiso como Patrocinador Médico Oficial de la Generali Maratón de Málaga para las ediciones de 2026, 2027 y 2028. El grupo hospitalario ofrecerá estudios de la pisada, podología y fisioterapia gratuitos en la Feria del Corredor, además de fisioterapia en la zona VIP el día de la prueba. El Hospital Vithas Málaga actuará como centro médico de referencia para la atención y derivación de los participantes que lo requieran durante el evento. La alianza incluye formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios a los voluntarios, impartida por el equipo de la UCI del Hospital Vithas Málaga.

Preparar una carrera de larga distancia implica mucho más que sumar kilómetros. La elección del calzado, la adaptación progresiva al esfuerzo, la prevención de lesiones y la recuperación forman parte de un proceso en el que escuchar al cuerpo es tan importante como entrenar.

En la Generali Maratón Málaga, que el próximo 8 de noviembre reunirá las pruebas de maratón y media maratón, el cuidado de la salud se convierte también en parte de la experiencia deportiva.

Con este propósito, Vithas refuerza su compromiso con una de las grandes citas deportivas de la ciudad. La renovación del acuerdo con la organización convierte al grupo hospitalario en Patrocinador Médico Oficial durante las ediciones de 2026, 2027 y 2028, dando continuidad a una colaboración iniciada en 2025.

Una alianza que pone el foco en la prevención, el cuidado del corredor y la promoción de hábitos saludables, con acciones que acercan los servicios especializados del hospital a los participantes y fomentan la formación en primeros auxilios.

Esta renovación se enmarca en el compromiso de Vithas con el deporte para promover hábitos de vida saludables entre la población y fomentar su práctica de una manera sana y responsable.

Así, Vithas colabora con el Media Maratón y el Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich; es patrocinador de la Zurich Marató de Barcelona y la Hyundai Mitja Marató de Barcelona by Brooks y de la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid. En fútbol, es el servicio médico oficial de clubes como el Atlético de Madrid y el Granada CF. Patrocina el Barcelona Open Banc Sabadell Trofeo Conde de Godó de tenis y al Vithas Urbania Sailing Team de vela, entre otras disciplinas deportivas.

Corredores pasando por el hospital Vithas Málaga. EE

Fernando Tormo, director gerente del Hospital Vithas Málaga, señala que “la continuidad de nuestra colaboración con la Generali Maratón Málaga durante las tres próximas ediciones refleja el compromiso que adquirimos con esta prueba en 2025. Queremos seguir contribuyendo a que el cuidado de la salud forme parte de la experiencia deportiva, acercando a los corredores servicios especializados y promoviendo una práctica física responsable. Es una forma de seguir reforzando nuestra vinculación con el deporte y con Málaga”.

Prevenir molestias

La prueba malagueña reúne dos retos diferentes. La maratón plantea un recorrido de 42,195 kilómetros, mientras que la media maratón cubre 21,0975 kilómetros. Ambas están programadas para el domingo 8 de noviembre, con salida a partir de las 8:30 horas desde el paseo del Parque, frente al Rectorado de la Universidad de Málaga. Más allá de la distancia, las dos requieren preparación física, constancia y una atención adecuada a las necesidades de cada persona.

Para Vithas, a través de su Hospital Vithas Málaga, acompañar a los corredores significa contribuir a que el cuidado de la salud no quede relegado a los días de competición.

La prevención comienza durante la preparación, cuando pueden aparecer molestias relacionadas con el aumento de la carga de entrenamiento, y continúa después del esfuerzo, en la recuperación. Por eso, el acuerdo contempla servicios y actividades que permiten acercar la atención especializada a quienes participan en ambas pruebas.

Los pies soportan una parte importante de la exigencia mecánica del running. La repetición de apoyos durante kilómetros de entrenamiento puede hacer que determinadas molestias cobren protagonismo, especialmente cuando se incrementa la distancia o la intensidad.

Conocer las características de la pisada y consultar con profesionales cuando aparece un problema ayuda a orientar el cuidado de cada corredor, sin perder de vista que las necesidades son individuales.

En este contexto, Vithas Málaga ofrecerá estudios de la pisada y servicios gratuitos de podología y fisioterapia en su carpa de la Feria del Corredor, que se celebrará en FYCMA los días 6 y 7 de noviembre.

La presencia de Vithas se extenderá a la jornada de la prueba con un servicio de fisioterapia en la zona VIP. Estas acciones forman parte de una visión integral del cuidado del corredor, en la que la preparación y la recuperación tienen un papel propio. No se trata de aplicar las mismas recomendaciones a todo el mundo, sino de favorecer que cada persona preste atención a sus necesidades y recurra a una valoración profesional cuando lo requiera.

El Hospital Vithas Málaga será, además, el centro de referencia para las derivaciones hospitalarias de los participantes que necesiten este tipo de asistencia.

La prevención se aprende

El compromiso con la salud no se limita al cuidado individual de los participantes. En un evento deportivo que reúne a corredores, voluntarios y público, conocer cómo actuar ante una emergencia es un recurso valioso. Por este motivo, el acuerdo incluye formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios dirigida a los voluntarios de la prueba.

Estas sesiones buscan familiarizar a los participantes con pautas básicas de actuación, como reconocer una posible emergencia, activar los servicios correspondientes e iniciar maniobras de reanimación cuando estén indicadas y de acuerdo con la formación recibida.

Ante una parada cardiorrespiratoria, la rapidez de la respuesta inicial puede ser determinante mientras llega la asistencia profesional. De ahí la importancia de extender estos conocimientos más allá de los entornos sanitarios.

Formación de Vithas de RCP a voluntarios. EE

Impartida por el Dr. Pablo de Rojas, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Vithas Málaga y por integrantes de su equipo, la formación de voluntarios tiene, además, un valor que trasciende la jornada de competición. Las habilidades básicas en primeros auxilios pueden resultar útiles en diferentes situaciones de la vida cotidiana y contribuyen a promover una sociedad más preparada para responder ante una emergencia.

Desde la preparación de la pisada hasta la formación en primeros auxilios, la colaboración entre Vithas Málaga y la Generali Maratón Málaga busca situar la salud en el centro de la experiencia deportiva. Porque correr una maratón o una media maratón es un reto que se mide en kilómetros y tiempo, pero también en preparación, prevención y capacidad para escuchar al propio cuerpo.