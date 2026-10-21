La nueva resonancia magnética del Hospital Vithas Málaga: más rápida, con IA y menos sensación de claustrofobia

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LO ESENCIAL Las claves El Hospital Vithas Málaga ha incorporado la nueva resonancia magnética Philips MR 5300 de 1,5 teslas, que incluye inteligencia artificial para agilizar las exploraciones y ofrecer imágenes de mayor calidad y nitidez. El equipo cuenta con un túnel más amplio de 70 centímetros de diámetro y reduce el tiempo de las pruebas, lo que ayuda a disminuir la sensación de claustrofobia y mejorar la comodidad del paciente. Incorpora la tecnología sostenible BlueSeal, un circuito sellado que requiere una cantidad mínima de helio, evita recargas habituales y reduce significativamente el impacto medioambiental.

Una resonancia magnética Philips MR 5300 de 1,5 teslas acaba de llegar al Hospital Vithas Málaga. Este equipo de última generación puede reforzar su capacidad diagnóstica mediante la incorporación de inteligencia artificial y tecnología orientada a mejorar tanto la calidad de las imágenes como la experiencia de los pacientes.

Así, según han informado en un comunicado, la nueva resonancia combina exploraciones más rápidas, una mayor comodidad durante la prueba y un sistema de funcionamiento que reduce significativamente la necesidad de helio.

Mejor calidad de imagen

Uno de los principales avances de la Philips MR 5300 es la incorporación de inteligencia artificial, que permite optimizar los procesos de adquisición y reconstrucción de imágenes.

Esta tecnología contribuye a realizar exploraciones en menos tiempo y a obtener imágenes de gran calidad y nitidez, facilitando la valoración de las estructuras anatómicas por parte de los especialistas.

La reducción de los tiempos de exploración también puede mejorar la experiencia de los pacientes, al disminuir el periodo que deben permanecer inmóviles durante la prueba.

Asimismo, la tecnología ayuda a optimizar los procesos de trabajo del servicio de Diagnóstico por la Imagen, manteniendo el foco en la calidad de la información obtenida y en las necesidades clínicas de cada persona.

La nueva resonancia incorpora además un túnel de 70 centímetros de diámetro, una característica que proporciona un espacio más amplio durante la exploración y puede ayudar a reducir la sensación de claustrofobia en aquellas personas que experimentan inquietud ante este tipo de pruebas.

La comodidad es un aspecto relevante en la resonancia magnética, ya que el paciente debe permanecer dentro del equipo durante el tiempo que dura el estudio.

Un espacio más amplio, junto con la reducción de los tiempos de exploración, contribuye a facilitar el procedimiento y a mejorar la experiencia de quienes necesitan someterse a esta prueba diagnóstica.

Rafael Ramos de la Rosa, responsable de la Unidad de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Vithas Málaga, sostiene que “la inteligencia artificial nos permite trabajar con imágenes de gran calidad y agilizar las exploraciones".

Esto, según el doctor, "facilita la labor de los especialistas y contribuye a obtener información diagnóstica más precisa, siempre en función de las características y necesidades de cada paciente".

Al mismo tiempo que "el túnel de 70 centímetros ofrece más amplitud y, junto con la posibilidad de acortar los tiempos de exploración, supone una mejora importante en la experiencia del paciente durante la resonancia”.

Tecnología sostenible

Otro de los elementos diferenciales de la Philips MR 5300 es la tecnología BlueSeal, basada en un circuito sellado que utiliza una cantidad muy reducida de helio y evita las recargas habituales de este gas.

El helio es necesario para mantener el imán de la resonancia a temperaturas extremadamente bajas, pero su disponibilidad limitada hace especialmente relevante la incorporación de sistemas que permitan optimizar su utilización.

El doctor Ramos subraya que “la tecnología BlueSeal utiliza un circuito sellado de helio, evita las recargas habituales y disminuye el impacto medioambiental del equipo. Es una mejora que permite avanzar en innovación diagnóstica teniendo en cuenta también la importancia de hacer un uso más responsable de los recursos”.