Málaga, la segunda provincia de Andalucía con más médicos, pero ratios "insuficientes": 0,65 por cada 1.000 habitantes

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Las claves Generado con IA Málaga es la segunda provincia andaluza con más médicos, pero su ratio de médicos por habitante es insuficiente: 0,65 por cada 1.000 habitantes. Cada médico de Atención Primaria en Málaga atiende de media a 1.538 pacientes, un 17% menos de médicos de familia por habitante que la media nacional. Los facultativos malagueños soportan una elevada carga de trabajo con 30,7 consultas diarias, lo que genera sobrecarga, desgaste profesional y pérdida de vocación. El informe recomienda ajustar los cupos de pacientes según las características sociales y sanitarias, e incentivar económicamente las zonas de difícil cobertura.

Málaga es la segunda provincia de Andalucía con más médicos, pero las ratios son "insuficientes". Así lo han reflejado los médicos en el informe de Diagnóstico Málaga 2026 en el que también aseguran que cada facultativo de Atención Primaria tiene de media unos 1.538 pacientes a su cargo.

Estos datos analizados en el informe sostienen que Málaga "presenta menores cifras de médicos por habitantes que España y Andalucía" en el primer nivel asistencial", puesto que tendría 0,65 facultativos por cada 1.000 habitantes en la provincia, bajando la ratio en la Costa del Sol hasta los 0,58, frente a 0,74 en Andalucía y 0,78 en España.

Como resultado, Málaga tiene un 17% menos de médicos de familia por habitante que la media nacional y llegando al 26% de diferencia en la Costa del Sol.

Al sumar todos los niveles asistenciales, la provincia tiene 5,8 médicos por cada 1.000 habitantes. La media es algo más alta que la de Andalucía (5,7), pero menor que la de España (6,3).

En cuanto a la atención especializada, Málaga también se queda atrás porque cuenta con 2,9 especialistas por cada 1.000 habitantes, frente a 3,34 en Andalucía y 3,27 en España.

Más consultas por médico que la media española

Tener menos médicos significa que cada uno atiende a más pacientes y según el informe, los médicos de familia malagueños atienden 30,7 consultas al día.

Los resultados están por encima de la media española (28), pero la carga es algo menor que en la mayoría de provincias andaluzas, cuya media es de 32,8.

El documento, elaborado por la consultora KPMG, coordinado por el Colegio de Médicos de Málaga y con la colaboración de Fundación Unicaja, también advierte de que la media provincial esconde diferencias entre distritos, ya que donde hay más población mayor de 65 años se hacen más consultas.

En la Serranía de Ronda, donde el 21,2% de los vecinos supera esa edad, hay 7,23 consultas de medicina por habitante al año. En La Vega de Antequera son 6,30 y en la Axarquía, 5,76. En el distrito Málaga la cifra es de 4,79.

A esto se suma una población que no aparece en el padrón. La provincia recibe 9,9 millones de turistas al año y acoge a unos 300.000 residentes temporales.

Cupos excesivos y pérdida de vocación

Para el informe se hicieron entrevistas, cuestionarios y encuestas a directivos de hospitales y centros de salud, asociaciones de pacientes, sindicatos y proveedores privados. Sus respuestas describen una "elevada sobrecarga de trabajo", la "falta de profesionales y cupos excesivos en atención primaria", con altos niveles de saturación y rotación "que dificultan la estabilidad de los equipos".

Según el documento, esa situación provoca "un desgaste profesional profundo", con "cansancio, ansiedad, crispación y serias dificultades para conciliar", algo que "ha contribuido a la pérdida de vocación".

Los expertos también critican las guardias obligatorias peor remuneradas y que no cuentan para la jubilación, la falta de estabilidad en los contratos y unos salarios "poco competitivos" frente a otras comunidades.

Los pacientes lo notan, puesto que según los datos de satisfacción que recoge el informe, los andaluces dan buena nota a la confianza en sus médicos, pero el tiempo que se les dedica en consulta es lo peor valorado.

Cabe señalar el problema del relevo generacional, ya que en Málaga el 27% de los médicos de la provincia tiene más de 65 años, y el informe calcula que en los próximos años más del 25% se habrá jubilado.

Además, los expertos señalan que, pese a que Málaga es una de las provincias que forma a los médicos, el sistema MIR "no se ajusta a las necesidades reales del territorio" y no permite cubrir jubilaciones, bajas o reducciones de jornada.

Asimismo, inciden en que traer médicos a la provincia tampoco es fácil por el precio del alquiler que en Málaga llegó el pasado mes de diciembre a 16,6 euros por metro cuadrado, frente a 13 euros en Andalucía.

Cupos según la población y ayudas para las zonas difíciles

Entre sus recomendaciones, el informe propone fortalecer la atención primaria "como gestora de la cronicidad y puerta de entrada efectiva al sistema", con equipos multidisciplinares que incluyan la dimensión social. También plantea modificar los cupos de pacientes según las características sociales y sanitarias de cada zona, y no solo por el número de tarjetas.

Además, pide un plan específico de recursos humanos para Andalucía, con incentivos económicos para las zonas de difícil cobertura y mejores protocolos contra las agresiones, que en 2024 fueron 318 en la provincia. En las zonas con menos profesionales, propone reforzar los canales digitales de consulta.