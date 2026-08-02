Málaga tendrá más plazas MIR en 2027: Andalucía bate su récord histórico con más de 2.000 vacantes

Las claves

Las claves Generado con IA Andalucía ofrecerá 2.068 plazas MIR en 2027, el mayor número de su historia, con un aumento del 40% respecto a 2019. Málaga contará con 379 vacantes MIR en la próxima convocatoria, lo que supone un incremento del 1,3% respecto al año anterior. La especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias en Andalucía aumenta sus plazas de 11 a 36 para 2027. El examen MIR se celebrará el 23 de enero de 2027 a las 14:00 y podrá realizarse en 26 localidades españolas, incluyendo Málaga.

Los Médicos Internos Residentes (MIR) que se examinaron el pasado mes de enero ya están trabajando en sus especialidades, al mismo tiempo que miles de facultativos están sentados en sus escritorios estudiando para presentarse al examen MIR de 2027 que tendrá lugar el próximo 23 de enero. Ya se sabe cuántas plazas se ofertan en Andalucía y, en el caso de Málaga, las vacantes han aumentado un 1,3% con respecto a este año.

Para la convocatoria MIR de 2027, Andalucía oferta el mayor número de plazas de Formación Sanitaria Especializada de su historia, ya que alcanzará un máximo histórico con 2.068 plazas, 76 más que el último año y un 40% más que en 2019.

En el caso de Málaga, el aumento es de un 1,3%, puesto que este año la provincia dispone de 379 vacantes, frente a las 374 que se ofertaron en la última convocatoria.

Distribución de las plazas ofertadas en Andalucía

En cuanto a la distribución de las plazas ofertadas en Andalucía, de las 2.068 vacantes, 1.571 plazas son de Medicina, 364 de Enfermería, 59 de Farmacia, 48 de Psicología, 13 de Biología, 12 de Física y 1 de Química, según los datos de la Consejería de Sanidad.

Entre las novedades destaca el importante impulso a la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, que pasa de 11 a 36 plazas, consolidando, ha destacado el responsable de Sanidad, “el desarrollo de esta nueva especialidad en Andalucía”.

La propuesta también incrementa la oferta en otras áreas prioritarias, entre ellas Medicina Familiar y Comunitaria, que alcanza las 442 plazas, así como Medicina Interna, Medicina Física y Rehabilitación, Oftalmología, Farmacia Hospitalaria, Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Obstétrico-Ginecológica, Enfermería Pediátrica, Enfermería de Salud Mental y Psicología Clínica, entre otras especialidades.

¿Dónde se podrá hacer el examen?

La prueba tendrá lugar el sábado 23 de enero de 2027 a las 14.00 horas, según el Ministerio de Sanidad. Este podrá realizarse en 26 localidades de toda España, incluyendo Málaga, Cádiz, Granada y Sevilla.