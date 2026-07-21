Una sencilla prueba del hígado puede predecir qué pacientes con diabetes se beneficiarán más de una cirugía de obesidad

Las claves

Las claves Generado con IA Un estudio en Málaga revela que el estado del hígado puede predecir la remisión de diabetes tipo 2 tras una cirugía de obesidad. El marcador Hepamet fibrosis score, que estima el riesgo de fibrosis hepática, se asocia con mejores resultados en la evolución de la diabetes después de la cirugía. El 73,6% de los pacientes con bajo riesgo hepático logró remisión de la diabetes, frente al 52,1% con riesgo elevado. El Hepamet fibrosis score es una herramienta sencilla y de bajo coste, basada en datos clínicos habituales, que podría facilitar la selección de pacientes para cirugía metabólica.

Investigadores de Málaga han descubierto que el estado del hígado antes de una cirugía de la obesidad podría ayudar a evaluar qué pacientes con obesidad y diabetes tipo 2 tienen más probabilidades de lograr la remisión de esta última enfermedad tras este tipo de intervención.

El estudio, publicado en la revista científica Surgery for Obesity and Related Diseases, demuestra que una herramienta sencilla y no invasiva, denominada Hepamet fibrosis score, que permite estimar el riesgo de fibrosis hepática, se asocia con la evolución de la diabetes tipo 2 después de la cirugía de la obesidad (cirugía metabólica).

La cirugía metabólica es actualmente una de las estrategias más eficaces para el abordaje de la obesidad y puede ayudar a la remisión de la diabetes tipo 2 en un alto porcentaje de pacientes.

Sin embargo, no todas las personas responden de la misma forma. Esta investigación aporta datos adicionales que podrían ayudar a entender por qué algunos pacientes consiguen dejar atrás la medicación antidiabética y normalizar sus niveles de glucosa, mientras que otros no alcanzan esa evolución.

El hígado, una pieza clave en el metabolismo

La diabetes tipo2 y la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica (conocida como hígado graso) están estrechamente relacionadas.

Ambas comparten mecanismos comunes vinculados a la obesidad, la resistencia a la insulina y la inflamación crónica de bajo grado. Por ello, el estado del hígado puede ofrecer información muy valiosa sobre la salud metabólica global del paciente.

En este trabajo, los investigadores analizaron una cohorte de 145 pacientes con obesidad y diabetes tipo 2 intervenidos de cirugía metabólica.

El objetivo fue comprobar si el riesgo de fibrosis hepática antes de la operación podía asociarse con la remisión de la diabetes un año después de la intervención.

Los resultados muestran que los pacientes con un Hepamet fibrosis score más bajo, indicador de menor riesgo de fibrosis hepática avanzada, consiguieron un mayor porcentaje de remisión de diabetes.

En concreto, el 73,6% de los pacientes con bajo riesgo logró la remisión de la diabetes tipo 2, frente al 52,1% de quienes presentaban valores más elevados en este marcador.

Una herramienta sencilla, accesible y de bajo coste

El Hepamet Fibrosis Score no requiere pruebas invasivas para su evaluación. Se calcula a partir de parámetros clínicos y analíticos habituales, como la edad, el sexo, determinados valores de la analítica sanguínea y otros datos que ya forman parte de la valoración médica del paciente.

Este aspecto resulta especialmente relevante porque permitiría incorporar esta herramienta a la práctica clínica de forma sencilla, accesible y con bajo coste, ayudando a los profesionales a valorar mejor el perfil metabólico de cada paciente antes de la intervención.

Según destacan los autores, este marcador podría complementar otros factores ya conocidos que influyen en la remisión de la diabetes tras la cirugía, aunque se necesita seguir investigando al respecto.

“Los resultados sugieren que evaluar el estado del hígado antes de la cirugía podría aportar información útil para anticipar la evolución de la diabetes tipo 2. Además de factores como el peso o el control glucémico, es importante tener en cuenta otros determinantes para poder entender mejor el contexto metabólico completo del paciente”, señalan los investigadores.

Equipo investigador

El estudio está liderado por los doctores José Ignacio Martínez Montoro, José María Pinazo, Eduardo García, Lourdes Garrido y Francisco J. Tinahones, junto a un equipo multidisciplinar de investigadores que comparten filiación con distintas instituciones clínicas, académicas y científicas de referencia.

En concreto, el trabajo reúne a profesionales de IBIMA Plataforma BIONAND integrados en los grupos de Obesidad, Diabetes y sus Comorbilidades: Prevención y Tratamiento; Endocrinología y Nutrición, Diabetes y Obesidad; y Hepatogastroenterología, Farmacología y Terapéutica Clínica Traslacional.

Asimismo, los autores desarrollan su actividad en servicios asistenciales del Hospital Universitario Virgen de la Victoria y del Hospital Regional Universitario de Málaga, ambos dependientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, entre ellos Endocrinología y Nutrición, Gastroenterología y Hepatología, y Cirugía General y Digestiva.