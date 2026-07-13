La terapia neural llega al Vithas Xanit: así funciona esta técnica para tratar el dolor articular, cefaleas o migrañas

Las claves

Las claves Generado con IA El Hospital Vithas Xanit Internacional ha incorporado la Unidad de Terapia Neural para tratar patologías agudas y crónicas mediante la regulación del sistema nervioso autónomo. La terapia neural consiste en microinyecciones de anestésicos locales en puntos específicos, buscando restablecer el equilibrio funcional y la autorregulación natural del organismo. Esta técnica se utiliza en pacientes con dolor articular, cefaleas, migrañas, fibromialgia, insomnio, estrés y otras patologías complejas, y es compatible con otros tratamientos médicos. Uno de los pilares del método es identificar y tratar los 'campos interferentes', como cicatrices o infecciones previas, que pueden alterar el sistema nervioso y causar diversos síntomas.

La Unidad de Terapia Neural es la última incorporación a la oferta asistencial del Hospital Vithas Xanit Internacional. Este nuevo servicio llega para mejorar la autorregulación del sistema nervioso autónomo y a ofrecer una opción terapéutica integradora para pacientes con patologías agudas y crónicas.

Así, según han explicado en un comunicado, la terapia neural se basa en la aplicación de anestésicos locales en dosis muy bajas, principalmente procaína, mediante microinyecciones en puntos específicos del cuerpo. Esta técnica es compatible con la mayoría de tratamientos médicos y busca restablecer el equilibrio funcional del organismo, favoreciendo su capacidad natural de autorregulación.

La doctora Rocío Aragonés, directora de la Unidad, ha explicado que "la terapia neural ayuda a regular el sistema nervioso autónomo cuando ha perdido su capacidad natural de autorregulación, algo que puede manifestarse como dolor persistente, inflamación recurrente, trastornos funcionales o síntomas sin una causa estructural clara".

Por su parte, la doctora Olalla, intensivista y miembro de la unidad, ha agregado que "a través de microinyecciones de anestésicos locales en puntos estratégicos, esta técnica busca restablecer la comunicación nerviosa alterada y favorecer que el organismo recupere su equilibrio fisiológico".

Los pacientes que acuden a esta unidad suelen presentar patologías como dolor musculoesquelético y articular, cefaleas o migrañas, dolor neuropático, disautonomías, enfermedades autoinmunes, estrés, ansiedad, insomnio, fibromialgia, síndrome pos-COVID, vértigos o problemas de cicatrización, entre otros. En muchos casos llegan derivados de distintos especialistas del propio hospital o de otros centros, lo que permite un abordaje coordinado y multidisciplinar.

Además, la Unidad de Terapia Neural del Hospital Vithas Xanit Internacional colabora con el Instituto de Terapia Neural y Medicina Reguladora, dirigido por el doctor Vinyes, celebrando sesiones conjuntas para el abordaje de casos complejos.

Por otro lado, han señalado que uno de los pilares de la terapia neural es la identificación y tratamiento de los denominados campos interferentes, como cicatrices quirúrgicas, infecciones previas, lesiones dentales, contracturas musculares o alteraciones emocionales mantenidas en el tiempo.

Estos campos pueden generar una irritación persistente del sistema nervioso autónomo y favorecer la aparición de síntomas diversos o enfermedades más complejas.

Según la doctora Aragonés, "la terapia neural utiliza el síntoma y la historia de vida del paciente como guías para localizar estas interferencias. Cuando se neutralizan, el organismo mejora su capacidad de reorganizarse por sí mismo".

La utilización de anestésicos locales en dosis muy bajas minimiza los riesgos y permite que el paciente retome su actividad habitual tras la sesión, convirtiendo esta técnica en una opción especialmente útil en procesos crónicos o complejos.

Con esta nueva unidad, el Hospital Vithas Xanit Internacional refuerza su apuesta por una atención integral y personalizada, incorporando técnicas que entienden la salud como el equilibrio entre cuerpo, emociones y entorno, y donde el sistema nervioso autónomo actúa como eje coordinador de la información interna y externa del organismo.