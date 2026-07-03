Las agresiones a médicos se disparan en la provincia de Málaga: más de 20 casos en los primeros seis meses del 2026

Una concentración por una agresión a un médico en el centro de salud de Las Lagunas de Mijas en una imagen de archivo. SMM

Las claves

Las claves Generado con IA En la provincia de Málaga se han registrado más de 20 agresiones a médicos en los primeros seis meses de 2026. Las agresiones afectan también a enfermeras, celadores, personal administrativo y guardias de seguridad, siendo tanto físicas como verbales. Durante 2025 se contabilizaron 72 agresiones a médicos, la mayoría en Atención Primaria y el 64% de las víctimas fueron mujeres. En junio, se produjeron incidentes graves en centros de salud, incluyendo amenazas, agresiones físicas y la entrada de pacientes armados.

Cuatro meses de prisión, cuarenta días de multa o una orden de alejamiento de 500 metros son algunas de las últimas condenas que han recibido diferentes personas en Málaga por agredir a un médico.

El número de agresiones a facultativos no hace más que crecer en la provincia y ellos no son las únicas víctimas. También hay enfermeras, celadores, personal administrativo y guardias de seguridad que deben hacer frente a actos violentos, tanto físicos como verbales en sus puestos de trabajo.

De esta manera, en la primera mitad de este 2026, es decir, entre enero y junio de este año, se han registrado ya en la provincia más de 20 casos, según datos que maneja el Sindicato Médico de Málaga que califican que la situación “continúa agravándose cada vez más”.

Desde el Colegio de Médicos de Málaga han condenado en varias ocasiones estos actos violentos contra médicos. La última este pasado miércoles tras conocer que en menos de una semana, tres médicos habían sido agredidos en el Hospital Regional Universitario de Málaga.

Datos agresiones 2025

Cabe recordar que durante el 2025, el SMM y el Colegio de Médicos de Málaga contabilizaron 72 agresiones. De este total, 69 tuvieron lugar en la sanidad pública y tres en la privada. Del total, el 64% fueron mujeres; el 100% verbales y el 21,7% físicas.

El 79,72% tuvieron lugar en Atención Primaria mientras que el resto tuvieron lugar en centros hospitalarios.

Con estos datos se llegó a la conclusión de que ser mujer, tener menos de 35 años y trabajar en Atención Primaria es el perfil donde se dan la mayoría de las agresiones.

Últimas agresiones a médicos conocidas

Tres médicos del Hospital Regional Universitario de Málaga han sido agredidos en menos de una semana, según informó ayer el Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga). En dos de los casos se ha acordado una orden de alejamiento de 500 metros y en el tercero, el facultativo fue amenazado con ser arrojado por unas escaleras.

Por otro lado, el pasado 18 de junio, según explicó el SMM, una usuaria que perdió el turno de su cita al llegar tarde no quiso esperar a que la atendieran posteriormente y pegó puñetazos en la puerta de la consulta e insultó a la médica.

El día anterior, en el centro de salud de Las Lagunas de Mijas, una paciente irrumpió en la zona de descanso y trabajo reservada exclusivamente al personal sanitario, un área restringida al público que carece de cámaras de seguridad y de botón de alarma o pánico.

La paciente entró con una actitud violenta al interior de estas dependencias profiriendo gritos, insultos, amenazas y coacciones contra una de las médicas de guardia, generando una situación de enorme tensión y miedo en la profesional, que llegó a temer por su integridad física.

En ese mismo centro de salud, el pasado 6 de junio se registraron dos agresiones más. Por un lado, un usuario accedió al Servicio de Urgencias "portando varios cuchillos tras haber sido avisado en varias ocasiones a consulta", según explicó el SMM.

La Guardia Civil acudió al centro, lo desarmó y, tras recibir asistencia sanitaria, el individuo amenazó de muerte a una enfermera, motivo por el que fue finalmente detenido.

Apenas una hora después se registró un segundo incidente en el que al parecer durante la atención sanitaria, supuestamente la mujer llegó a insultar a una enfermera, empujó y golpeó a una de las médicas y causó daños en el mobiliario de la consulta antes de ser detenida por la Policía Nacional.