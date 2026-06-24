Amenazan a una médica y pegan a un celador del servicio de Urgencias del centro de salud de Las Lagunas de Mijas

Concentración de este miércoles en el centro de salud de Las Lagunas de Mijas. SMM

Las claves

Las claves Generado con IA Una médica fue amenazada y un celador agredido físicamente en el centro de salud de Las Lagunas de Mijas durante la madrugada del 17 de junio. La agresora irrumpió en la zona de descanso exclusiva del personal sanitario, profiriendo gritos, insultos y amenazas. El centro ha registrado varios casos recientes de violencia, incluyendo incidentes con armas blancas y agresiones a médicos y enfermeras, según denuncian los sindicatos. El Sindicato Médico de Málaga alerta de que estas agresiones no son hechos aislados, sino parte de un problema recurrente por falta de recursos y alta presión asistencial.

Menos de veinte días después de la última agresión a profesionales sanitarios en el centro de salud de Las Lagunas de Mijas, los facultativos volvieron a ser testigo hace tan solo unos días de un nuevo caso de violencia verbal y física.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 17 de junio. Al parecer una paciente irrumpió en la zona de descanso y trabajo reservada exclusivamente al personal sanitario, un área restringida al público que carece de cámaras de seguridad y de botón de alarma o pánico.

La paciente entró con una actitud violenta al interior de estas dependencias profiriendo gritos, insultos, amenazas y coacciones contra una de las médicas de guardia, generando una situación de enorme tensión y miedo en la profesional, que llegó a temer por su integridad física.

Ante los gritos y el escándalo, acudieron en su auxilio un celador y el vigilante de seguridad. Durante la intervención, el celador fue agredido físicamente, recibiendo varios codazos en el abdomen por parte de la agresora, y tuvo que ser necesaria la presencia de la Guardia Civil para controlar la situación.

En este sentido, desde el Sindicato Médico de Málaga inciden en que este "no es un hecho aislado ni una circunstancia excepcional. Es un problema que se repite con demasiada frecuencia en un dispositivo sanitario que lleva años soportando una presión asistencial insoportable y una alarmante falta de recursos humanos".

Acceden al centro de salud con cuchillos

El pasado 6 de junio, el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) Las Lagunas de la localidad malagueña de Mijas ha sido el escenario de nuevas agresiones físicas y verbales contra una médica y dos enfermeras.

Los hechos se produjeron en menos de dos horas y "evidencian una situación de riesgo que los profesionales vienen denunciando de forma reiterada", según han indicado desde el sindicato a través de una nota.

Así, han explicado que el primer episodio se produjo cuando un usuario accedió al SUAP "portando varios cuchillos tras haber sido avisado en varias ocasiones a consulta".

La Guardia Civil acudió al centro, lo desarmó y, tras recibir asistencia sanitaria, el individuo amenazó de muerte a una enfermera, motivo por el que fue finalmente detenido.

Apenas una hora después se registró un segundo incidente con una paciente trasladada al centro por una patrulla de la Policía Nacional de Fuengirola.

Al parecer durante la atención sanitaria, supuestamente la mujer "comenzó a insultar, golpear el mobiliario y adoptar una actitud cada vez más agresiva".

Llegó a insultar a una enfermera, empujó y golpeó a una de las médicas y causó daños en el mobiliario de la consulta antes de ser detenida por la Policía Nacional.