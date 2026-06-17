Médicos de Málaga se concentran en la quinta semana de huelga en el Hospital Costa del Sol contra el Estatuto Marco

Las claves

Las claves Generado con IA Médicos de Málaga se concentran en el Hospital Costa del Sol en la quinta semana de huelga nacional contra el Estatuto Marco. El Sindicato Médico de Málaga estima un seguimiento de la huelga cercano al 50% entre los facultativos, a pesar del cansancio acumulado. Los médicos exigen un Estatuto propio, una jornada laboral de 35 horas, reconocimiento del exceso de jornada y una jubilación flexible sin penalizaciones. El Comité de Huelga advierte que podrían convocar una huelga indefinida en septiembre si no se atienden sus demandas durante el verano.

Este miércoles ha sido el tercer día de la quinta semana de la huelga nacional de médicos. En esta jornada, los médicos de Málaga han decidido concentrarse a las puertas del Hospital Universitario Costa del Sol para protestar contra el Estatuto Marco.

El presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín, ha asegurado que el seguimiento de la huelga esta semana está siendo "muy alto, a pesar del deterioro y del cansancio que llevamos". Estima que el nivel de seguimiento está siendo de cerca del 50 % por parte de los médicos.

Esta es la última semana de huelga que los médicos habían previsto. Se extenderá hasta el viernes 19 de junio y pondrá fin a un calendario que comenzó el pasado mes de febrero.

Esta semana el Comité de Huelga ha informado de que si no se produce ningún cambio durante esta semana y en los meses de julio y agosto, en septiembre anunciará el formato de la huelga indefinida.

"Estamos concentrados en contra del Estatuto Marco y para repetir lo mismo, que se ha hecho un estatuto a espaldas de los médicos, no consideran nuestras características lo suficiente como nosotros", ha señalado Martín,

Asimismo, ha recordado que lo que llevan pidiendo algo más de un año es un Estatuto Propio como tienen otras profesiones.

Sus reivindicaciones giran en torno a la creación de un Estatuto propio del médico y el facultativo, acorde a su formación y responsabilidad; un ámbito de negociación específico, con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas; la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; una clasificación profesional justa, acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica y un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico.

Durante estos meses, según señalan, el Comité de Huelga ha mantenido su mano tendida al diálogo con el Ministerio y ha solicitado reuniones tanto con los grupos políticos con representación parlamentaria como con los responsables del resto de carteras afectadas por la norma que se está modificando (Hacienda, Trabajo y Función Pública), sin que ninguna de las reivindicaciones haya sido atendida.

Por este motivo, los representantes de los profesionales aseguran que no van a desmovilizarse mientras no se atiendan sus demandas y emplazan a la convocatoria de huelga indefinida tras el verano.