Pacientes llevan ventiladores a rehabilitación por una avería del aire acondicionado en un centro de salud de Málaga

Algunos de los ventiladores que se llevan los pacientes al centro de salud. SATSE

Las claves

Las claves Generado con IA Pacientes han llevado ventiladores a la sala de rehabilitación del Centro de Salud Puerta Blanca debido a una avería en el aire acondicionado. El Sindicato de Enfermería SATSE denuncia que las altas temperaturas agravan las condiciones para pacientes y fisioterapeutas, aumentando los riesgos para personas vulnerables. Se ha producido el desvanecimiento de una usuaria en la sala por el calor, lo que ha incrementado la preocupación entre usuarios y profesionales. El Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce trabaja en una solución técnica y ha adoptado medidas para minimizar el impacto mientras se completa la reparación.

Una avería en el sistema del aire acondicionado del Centro de Salud de Puerta Blanca, perteneciente al Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, ha hecho que pacientes que acuden a la sala de rehabilitación lleven ventiladores para hacer frente a "temperaturas extremas", según ha denunciado el Sindicato de Enfermería SATSE.

"La situación resulta especialmente preocupante en el actual contexto de elevadas temperaturas que se vienen registrando en Málaga durante las últimas semanas", señalan desde el sindicato.

Además, también aseguran que esta situación "agrava considerablemente las condiciones existentes dentro de la sala de rehabilitación y multiplica el riesgo para usuarios y fisioterapeutas, muchos de ellos especialmente vulnerables por su edad, patologías o procesos de recuperación funcional".

La sala afectada es utilizada cada día por pacientes en tratamiento rehabilitador y por profesionales fisioterapeutas que "se ven obligados a desarrollar su labor en unas condiciones térmicas extremas, incompatibles con el normal ejercicio asistencial y con unas mínimas garantías de seguridad y salud laboral".

En este punto, apuntan que "recientemente se produjo el desvanecimiento o episodio sincopal de una usuaria en un contexto de calor intenso y escasa ventilación, un hecho que ha incrementado notablemente la preocupación entre pacientes y profesionales".

Desde SATSE consideran "inadmisible que una infraestructura sanitaria pública permanezca durante meses sin una solución efectiva ante una avería que afecta directamente al bienestar de pacientes y a la salud laboral de los trabajadores, más aún en un periodo de temperaturas especialmente elevadas como el que actualmente atraviesa Málaga".

Respuesta Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce

El Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce ha informado que "es consciente de la incidencia registrada en el sistema de climatización de la sala de rehabilitación del Centro de Salud Puerta Blanca y trabaja para resolverla con la mayor rapidez posible".

De igual forma, han explicado que la "reparación requiere actuaciones técnicas de cierta complejidad y la tramitación de los procedimientos administrativos y de contratación necesarios para garantizar una solución definitiva".

Por ello, mientras se completa esta actuación, el centro está trabajando en adoptar las medidas oportunas para minimizar el impacto sobre pacientes y profesionales y garantizar que la actividad asistencial se siga desarrollando en condiciones adecuadas.

El Distrito mantiene un seguimiento permanente de la situación y lamenta las molestias que esta incidencia pueda ocasionar tanto a los usuarios como a los profesionales del centro.