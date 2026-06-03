Cada vez más mujeres retrasan la maternidad en España: casi el 40% no se la plantea antes de los 38 años

Las claves

Las claves Generado con IA Casi el 40% de las mujeres en España no se plantea la maternidad antes de los 38 años, principalmente por motivos laborales, económicos y personales. Los expertos alertan que la fertilidad femenina disminuye significativamente a partir de los 35 años, debido al descenso en la cantidad y calidad de los óvulos. La vitrificación de óvulos se consolida como una alternativa para retrasar la maternidad, recomendándose realizarla antes de los 35 años para mejores resultados. Especialistas destacan la importancia de informar a las mujeres sobre su situación reproductiva y las opciones actuales para tomar decisiones libres y fundamentadas.

La estabilidad laboral, el desarrollo profesional, las circunstancias económicas o la búsqueda de una pareja adecuada son algunos de los motivos que hacen que las mujeres decidan retrasar la maternidad.

En este punto, la doctora Arantxa Pérez, especialista de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Quirónsalud Málaga, advierte que "el reloj biológico sigue siendo uno de los factores con mayor impacto sobre la fertilidad femenina, por lo que es crucial nuestra labor de informar sobre cómo evoluciona la capacidad reproductiva para tomar decisiones informadas sobre la maternidad".

Con motivo del Día Mundial de la Fertilidad, que se conmemora el 4 de junio, y del Mes Internacional de la Fertilidad, el equipo de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Quirónsalud Málaga recuerda en un comunicado la importancia de la educación en salud reproductiva.

Así, aunque hay factores varios que retardan la maternidad, las mujeres que deseen ser madres deben conocer datos como que "el retraso de este proceso biológico afecta tanto a la posibilidad de conseguir un embarazo de forma espontánea como a las tasas de éxito de los tratamientos de reproducción asistida".

Además, los expertos también explican que la capacidad reproductiva de la mujer alcanza su máximo potencial entre los 20 y los 30 años. "A partir de los 35 años, observamos un descenso más acusado de la fertilidad, debido a la disminución progresiva de la cantidad y la calidad de los óvulos", subraya la doctora Arantxa Pérez.

Los especialistas alertan que muchas mujeres desconocen el impacto real que tiene la edad sobre su fertilidad. Y, frente a ello, "los avances médicos han permitido ampliar las opciones reproductivas, pero no pueden revertir el efecto del envejecimiento ovárico", señala la Dra. Pérez.

Una de cada 6 parejas tiene problemas para concebir

Actualmente, una de cada seis parejas presenta dificultades para conseguir un embarazo, mientras que cada vez más mujeres afrontan la maternidad en edades más avanzadas. En la consulta de Reproducción Asistida, la mayoría de las pacientes supera los 36 años y cerca del 40% no se plantea la maternidad antes de los 38 años.

Por todo ello, "es fundamental que las mujeres conozcan cuál es su situación reproductiva y cómo puede evolucionar con el paso del tiempo. Evaluar la reserva ovárica y consultar con profesionales especializados puede ayudar a planificar la maternidad de acuerdo con los proyectos personales y familiares de cada persona", destaca la especialista.

Preservación de la fertilidad mediante vitrificación de ovocitos

En este sentido, la preservación de la fertilidad mediante vitrificación de ovocitos se ha consolidado como una alternativa para aquellas mujeres que desean retrasar la maternidad sin renunciar a sus posibilidades reproductivas futuras.

"La vitrificación permite conservar óvulos obtenidos a edades más tempranas, cuando su calidad es mayor. Cuanto antes se realice, mejores serán las posibilidades reproductivas futuras", explica la doctora Arantxa Pérez, quien recomienda valorar esta opción idealmente antes de los 35 años.

Decisiones libres, pero basadas en información

Los especialistas insisten en que el objetivo no es adelantar o retrasar la maternidad, sino proporcionar información rigurosa para que cada mujer pueda decidir con conocimiento de causa.

"Nuestro objetivo es que las mujeres puedan tomar decisiones libres e informadas. Para ello, es imprescindible que conozcan cómo afecta la edad a la fertilidad y qué alternativas existen actualmente para preservar sus opciones reproductivas", concluye la Dra. Arantxa Pérez.