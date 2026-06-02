Más de 480 trasplantes, casi 1 millón de consultas y 60.000 operaciones: los números del Regional de Málaga en 2025

Las claves

Las claves Generado con IA El Hospital Regional Universitario de Málaga realizó 482 trasplantes de órganos en 2025, consolidándose como referente nacional en la materia. Se atendieron cerca de 1 millón de consultas externas, más de 335.000 urgencias y se llevaron a cabo más de 60.000 operaciones. El centro realizó 28.189 cirugías mayores, 11.779 ambulatorias, 8.384 urgentes y 3.426 partos durante el año. Entre los avances, destaca la implantación de sistemas de navegación no fluoroscópica para arritmias y el primer implante percutáneo de válvula tricúspide en la provincia.

Cerca de un millón de consultas externas atendidas, más de 335.000 urgencias, más de 60.000 operaciones y 482 trasplantes de órganos. Este es un breve resumen de la actividad que han realizado los sanitarios del Hospital Regional Universitario de Málaga conocida en la Memoria 2025.

Al hablar de trasplantes, cabe señalar que este centro hospitalario es un referente a nivel nacional en esta materia. Esto se debe a que en 2025 se realizaron 482 trasplantes de órganos, de los cuales 196 fueron renales; 64 hepáticos; 13 pancreáticos; 70 de córneas y 139 hematopoyéticos.

Cabe recordar que, según explicó a este periódico el coordinador de trasplantes del sector 4 de Andalucía, Miguel Lebrón, tras un 2024 “espectacular”, las cifras de 2025 eran similares. Además, destacó que las intervenciones en las que se trasplantó el riñón y el páncreas, generalmente y los pacientes “son personas diabéticas que tienen insuficiencia renal y para que ese riñón no vuelva a dañarse se realiza el trasplante de páncreas”.

La Memoria 2025 también muestra que atendieron 335.929 en urgencias. De estas, 20.904 requirieron ingreso y 315.025 no. A esos 20.000 hospitalizaciones se suman unas 10.000 más hasta llegar a las 32.198 en total registradas en 2025 con una estancia media de 7,07 días.

En cuanto a la actividad quirúrgica, destaca que realizaron 28.189 cirugías mayores; 11.779 ambulatorias; 8.384 urgentes; y 3.426 partos.

Además, se ocuparon de cerca de 1 millón de consultas externas, en concreto, 965.029. La gran mayoría fueron consultas a adultos (761.654); 132.028 eran de pediatría y 71.347 de ginecología y obstetricia.

Por otro lado, el Materno de Málaga también es referente en transporte ECMO pediátrico y los datos muestran que en 2025 tuvieron nueve pacientes pediátricos y realizaron cuatro traslados. En cuanto a los adultos, trataron a 27 y trasladaron a seis.

Con respecto a las pruebas diagnósticas, destaca que se realizaron 23.460 electrocardiogramas, 45.072 ecografías, 68.503 TAC y 401.286 pruebas de radiología simple.

Asimismo, el documento detalla otros avances relevantes como la implantación de sistemas de navegación no fluoroscópica para el tratamiento de arritmias, el primer implante percutáneo de válvula tricúspide realizado en la provincia o el desarrollo de nuevas estrategias de medicina personalizada mediante secuenciación masiva y biopsia líquida.