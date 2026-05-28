El deterioro cognitivo del Párkinson, a debate en Málaga: es uno de los aspectos más preocupantes de la enfermedad

Las claves

Las claves Generado con IA El deterioro cognitivo en el Párkinson será el tema central de un encuentro entre neurólogos en Málaga. El objetivo es informar a pacientes y familias sobre este síntoma no motor y ofrecer herramientas para mejorar su calidad de vida. El deterioro afecta principalmente a la atención, la memoria y las funciones ejecutivas, debido a la muerte de neuronas en áreas cerebrales clave. La mesa redonda contará con expertos en Neurología y Psicología y estará abierta a toda la ciudadanía para divulgar tratamientos y avances.

El deterioro cognitivo del Párkinson, uno de los aspectos más preocupantes de la enfermedad, va a ser el protagonista de un encuentro entre neurólogos organizado por la Asociación Párkinson Málaga y el Hospital Regional de Málaga.

El objetivo del encuentro que se celebrará este jueves a las 17.00 horas en el Salón de Actos del Regional es que los pacientes y las familias conozcan más esta consecuencia del Párkinson para que puedan sobrellevar sus efectos y mejorar así su calidad de vida.

Cabe señalar que este deterioro es un síntoma no motor frecuente, que afecta principalmente a la atención, la planificación, funciones ejecutivas y a la memoria. Y se debe a la muerte de neuronas en áreas cerebrales que controlan estas áreas del pensamiento.

La sesión contará con diversos profesionales de gran trayectoria y experiencia en el campo de la Psicología y la Neurología, para dar herramientas y recursos de cara a sobrellevar los efectos en este campo de la enfermedad.

La mesa redonda, según han informado en un comunicado, quiere tener un fuerte componente social, que mejore el día a día de los afectados y que se conozcan más los tratamientos y avances que se han producido en esta materia. Por eso, será abierta a toda la ciudadanía.

Los componentes de esta Mesa Redonda sobre el Deterioro Cognitivo en el Párkinson serán los doctores Carlos Madrid, neurólogo del Virgen de las Nieves de Granada, Ignacio Rodríguez y Luis Muñoz, neurólogo y neuropsicólogo respectivamente del Hospital Regional Málaga, así como Celeste González, psicóloga de la Asociación Párkinson Málaga. Será moderada por Lucía García, neuróloga y subdirectora del centro y presentada por Pedro Serrano, jefe del Servicio de Neurología del HRUM.