El Hospital Vithas Xanit Internacional cumple 20 años: más de 3 millones de consultas y 250.000 operaciones

Las claves

Las claves Generado con IA El Hospital Vithas Xanit Internacional celebra su 20 aniversario, con más de 3 millones de consultas, 250.000 operaciones y un millón de atenciones en urgencias realizadas. El centro sanitario cuenta actualmente con más de 1.000 empleados y es un referente de la sanidad privada en Málaga. Durante el acto de conmemoración se homenajeó a Mercedes Mengíbar, impulsora de Vithas en Andalucía, poniendo su nombre al salón de actos del hospital. Vithas, el grupo al que pertenece el hospital, cuenta con 22 hospitales, 14.500 profesionales y una facturación de casi 800 millones de euros.

El Hospital Vithas Xanit Internacional es una de las grandes referencias sanitarias privadas de la provincia de Málaga. Los datos así lo confirman.

Acaba de cumplir 20 años y en este tiempo han realizado más de un millón de atenciones en urgencias, tres millones en consultas, sus profesionales han hecho más de 250.000 operaciones y más de un millón de pruebas diagnósticas. En estos momentos el centro cuenta con más de 1.000 empleados.

Es una onomástica especial y este miércoles han organizado un evento al que han asistido más de 250 personas del mundo sanitario, institucional y social.

Entre ellas el presidente de Vithas, Jorge Gallardo, quien ha destacado la incorporación de este hospital a la red de Vithas en 2014. “Encontramos algo que no siempre se encuentra: una cultura asistencial sólida y una dirección que había sabido imprimir carácter propio a cada rincón de este hospital”, ha asegurado.

Gallardo ha subrayado además que Vithas es “una compañía que tiene una característica que nos distingue en el sector sanitario español: un accionista único, de origen familiar, con vocación de largo plazo”.

Cabe recordar que Vithas posee 22 hospitales tras la apertura en 2025 de nuevos centros en Barcelona y Valencia. El grupo cuenta con 14.500 profesionales y factura casi 800 millones de euros.

Eso implica, según ha mencionado, "estabilidad, visión de largo plazo y toma de decisiones que no están dictadas por la presión de los mercados y significa que el centro no es el resultado financiero, sino el paciente”.

El CEO de Vithas, el doctor Pedro Rico, ha hecho hincapié en que “hoy celebramos que cientos de miles de profesionales han mantenido Vithas Xanit abierto, funcionando, adaptándose, innovando y liderando el cambio durante 20 años”.

José Antonio Ródenas, director gerente del Vithas Xanit Internacional, ha señalado por su parte que "lo verdaderamente importante son las personas que sostienen el hospital cada día y los pacientes que depositan en nosotros lo más valioso que tienen: su salud”. “Hoy es un día para mirar atrás con orgullo, pero también para contemplar el futuro con responsabilidad y compromiso”, ha subrayado.

En el acto ha habido alegría por la conmemoración, pero también muchas palabras de recuerdo y cariño a Mercedes Mengíbar, que fue la persona que impulsó el crecimiento de Vithas en Andalucía como directora territorial y fue también directora gerente del Xanit diez años, entre otros centros. Falleció en diciembre a los 71 años víctima de un cáncer.

No solo ha sido el recuerdo. Se ha decidido poner su nombre al salón de actos del Hospital Vithas Xanit Internacional y el presidente de Vithas ha entregado una placa conmemorativa a sus hijas Gabriela y Lara García Mengíbar.