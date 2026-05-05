Exigen al Defensor del Pueblo que investigue "los retrasos" del cribado neonatal en el Materno Infantil de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El sindicato CSIF ha denunciado retrasos de hasta seis meses en el Programa de Cribado Neonatal del Hospital Materno Infantil de Málaga. Aproximadamente 200 muestras de sangre de recién nacidos no habrían llegado a tiempo al laboratorio de referencia, afectando a varias provincias de Andalucía oriental. El hospital reconoce una incidencia puntual en el transporte de algunas muestras, pero afirma que ya está solucionada y que se ha garantizado la seguridad de los pacientes. El cribado neonatal es una prueba urgente para detectar enfermedades en recién nacidos y debe realizarse en las primeras 72 horas tras la extracción de sangre.

El CSIF ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo Andaluz para que investigue "los retrasos, las deficiencias de trazabilidad y la falta de control" que han detectado en el Programa de Cribado Neonatal de Enfermedades Endocrino-Metabólicas de Andalucía, en concreto en el laboratorio de referencia del Hospital Materno Infantil de Málaga.

El retraso en la recepción de muestras asciende a los seis meses, según ha informado el sindicato en un comunicado. Además, han señalado que a este centro se remiten las muestras procedentes de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga.

Así, según información a la que ha tenido acceso la central sindical, alrededor de 200 muestras de sangre de recién nacidos no habrían llegado a tiempo, algunas desde noviembre, cuando se registró una primera llamada de unos padres al centro hospitalario por la falta de resultados.

En este sentido, han explicado que "no se detectó el retraso de muestras hasta finales de enero, cuando tras varias reclamaciones de progenitores se contabilizaron decenas de ‘incidentes de seguridad’ relacionados con el cribado neonatal", a pesar de ser "una prueba de urgencia para la que la muestra debe llegar al laboratorio dentro de las primeras 72 horas tras la extracción".

Actualmente, desconocen el alcance de la situación, pero han remarcado que "se trata un fallo grave en el programa de cribados, que afecta a la seguridad del paciente, y que sólo ha sido posible conocer tras las reclamaciones de los padres".

Hace tres semanas CSIF solicitó información a la gerencia del centro sobre la situación, que ha generado una gran preocupación entre profesionales y progenitores. Ante la falta de respuesta por parte del centro y la gravedad de la situación, la central sindical ha trasladado su petición al SAS y al Defensor del Pueblo Andaluz, para que investigue los hechos denunciados y se aporte transparencia sobre su alcance.

Respuesta Hospital Regional

Por su parte, desde el Hospital Regional Universitario de Málaga, cuyo laboratorio es referente del programa de cribado neonatal en Andalucía Oriental, inciden en que confirmaron en su día la existencia de una incidencia puntual en la recepción de determinadas muestras, cuyo volumen es reducido y muy inferior al señalado en el comunicado sindical. Es una incidencia puntual ya superada.

La incidencia se localizó en el circuito de transporte previo a su llegada al laboratorio, y una vez recepcionadas, todas las muestras fueron procesadas conforme a los protocolos establecidos, garantizando la seguridad del paciente y la calidad del proceso asistencial.

Tras la detección de esta situación, se activaron los mecanismos de coordinación con los centros emisores, realizándose una revisión individualizada de las muestras y estableciendo un seguimiento específico para asegurar la continuidad asistencial.

El hospital desmiente que exista falta de control o riesgo para los pacientes. Igualmente es falso que haya déficit estructural de personal: la dotación de profesionales se ajusta a la actividad del centro, sin perjuicio de la mejora continua y adaptación progresiva de recursos.

El Hospital Regional Universitario de Málaga, según han informado, está a disposición del Defensor del Pueblo y aportará toda la información que se le requiera en tiempo y forma conforme a los procedimientos establecidos.

¿Qué es el cribado neonatal?

El cribado neonatal persigue la detección precoz de enfermedades en recién nacidos, que se realiza desde los servicios de maternidad mediante la extracción de sangre capilar del talón del recién nacido entre las 36 y 48 horas de vida. Son análisis de urgencia, que deben realizarse en los primeros días para detectar enfermedades con gran impacto en la vida del niño, pero que están llegando con meses de retraso.