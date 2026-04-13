Alergias "explosivas" en Málaga: por qué el combo de lluvias y calor repentino hará esta primavera más dura

Las claves nuevo Generado con IA Las lluvias abundantes y el calor repentino han creado condiciones ideales para una primavera especialmente intensa de polinización en Málaga. El aumento del polen afecta especialmente a personas alérgicas al olivo, cuyo polen puede viajar hasta 100 kilómetros, alcanzando incluso Málaga desde Marruecos. El uso de mascarillas, gafas de sol y un diagnóstico precoz son claves para prevenir y tratar los síntomas, junto con medicamentos y vacunas de inmunoterapia. Los síntomas alérgicos pueden durar meses, a diferencia de un resfriado, que normalmente no supera una semana.

La primavera comenzó hace unas semanas y con ella han llegado las alergias de la época. Este año lo hacen con mayor intensidad debido a las abundantes lluvias registradas en los meses de otoño e invierno y la subida de temperaturas que han creado las condiciones perfectas para una temporada intensa de polinización.

El incremento del polen esta temporada se debe a que las precipitaciones "riegan las plantas y aumentan la producción", según la doctora Leticia Herrero, jefa del Servicio de Alergología del Hospital Quirónsalud Málaga. Esto quiere decir que para aquellos que tengan alergia, por ejemplo, al olivo, esta temporada será más dura.

Por su parte, el doctor José Manuel Barceló, alergólogo del Hospital Vithas Málaga, añade que otro factor determinante es el calor repentino, ya que las temperaturas que rondan los 20 y 22 grados, actúan como un acelerador de la polinización.

Ambos especialistas explican que no todos los pólenes aparecen al mismo tiempo. A principios de año predomina el ciprés, actualmente están saliendo el plátano de sombra y la parietaria y próximamente comenzarán a activarse las gramíneas.

A finales de abril y en mayo llegará el turno del olivo que es uno de los pólenes más problemáticos en el Sur de España, es decir, en Málaga. Además, cabe señalar que el polen del olivo puede viajar hasta 100 kilómetros, haciendo que a Málaga llegue polen incluso de Marruecos.

Entre los problemas más habituales en consulta se encuentra el diferenciar un resfriado de una alergia. En este sentido, Barceló explica que se debe tener en cuenta que un catarro no debería durar más de una semana, mientras que los síntomas alérgicos pueden extenderse durante meses.

En cuanto al tratamiento, Herrero señala que hay dos grandes enfoques. Por un lado, se encuentran los medicamentos habituales como antihistamínicos, colirios, sprays nasales o inhaladores, que ayudan a controlar los síntomas.

Por otro lado, está la vacuna que consiste en un tratamiento mensual que se mantiene entre tres y cinco años, según Herrero, y cuyo objetivo es "reeducar" al sistema inmunitario para que deje de reaccionar de forma exagerada frente a sustancias como el polen, según Barceló.

Para prevenir síntomas, Herrero hace hincapié en que el uso de mascarillas y gafas de sol en días de viento es primordial. Además, insiste en que el diagnóstico precoz es clave, puesto que no existe una edad mínima ni máxima para realizar pruebas ni para que empiecen los síntomas. Por tanto, esperar a que los niños crezcan puede retrasar su tratamiento eficaz.