Luz verde al centro de protonterapia de Málaga: avanza la adjudicación del proyecto de 12,5 millones

Las claves nuevo Generado con IA El futuro centro de protonterapia de Málaga contará con una inversión de 12,5 millones de euros y estará ubicado en el Hospital Materno Infantil. La protonterapia es una tecnología avanzada que permite tratamientos oncológicos más precisos y con menos efectos adversos, mejorando la calidad de vida de los pacientes. La nueva infraestructura ocupará casi 4.000 metros cuadrados, incluyendo áreas específicas para tratamiento, simulación y servicios técnicos. La Fundación Amancio Ortega contribuye a la implantación de la protonterapia en el sistema público de salud español con una financiación de 280 millones de euros para equipos y formación.

La Mesa de Contratación de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha dado el visto bueno a la propuesta de adjudicación de las obras del futuro centro de protonterapia de Málaga en el Hospital Materno Infantil.

La inversión para levantar esta infraestructura es de 12,5 millones de euros y contará con casi 4.000 metros cuadrados que darán un salto de calidad en el abordaje del cáncer. Así lo ha anunciado este viernes el Consejero de Sanidad, Antonio Sanz.

El consejero ha asegurado que “este avance supone un paso decisivo, un salto cualitativo en el abordaje del cáncer dentro del sistema sanitario público andaluz al incorporar uno de los tratamientos más avanzados en radioterapia oncológica”.

El uso de protones, ha explicado, “permite una mayor precisión y también reduce los efectos adversos con lo que se obtienen tratamientos más eficaces y mejoramos la calidad de vida de los pacientes”, ha explicado.

De hecho, la protonterapia es una de las tecnologías más avanzadas en el tratamiento oncológico, por lo que su incorporación, junto al centro de protonterapia que se situará en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla, “coloca a Andalucía a la vanguardia de la radioterapia, garantizando que nuestros pacientes puedan acceder a terapias de última generación sin necesidad de desplazarse fuera de nuestra comunidad”.

Tras la aprobación de la propuesta por la Mesa de Contratación, se inicia ahora el proceso administrativo establecido por la normativa vigente para proceder a la adjudicación definitiva, la formalización del contrato y el posterior inicio de las obras.

El proyecto contempla la ampliación y renovación de un área del Hospital Materno Infantil de Málaga de casi 4.000 metros cuadrados, diseñado específicamente para albergar todos los espacios necesarios para la aplicación de este tratamiento avanzado, incluyendo zonas de tratamiento, simulación, física médica, enfermería, áreas administrativas, espacios para profesionales y servicios técnicos.

Antonio Sanz ha señalado que esta nueva infraestructura responde a una estrategia ordenada y rigurosa que combina inversión, excelencia clínica y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, poniendo siempre al paciente en el centro de todas las decisiones.

“Seguimos avanzando y dotando a nuestro sistema público de más recursos y más terapias innovadoras y favoreciendo que todos los andaluces, vivan donde vivan, tengan acceso a los mejores tratamientos”, ha añadido.

La colaboración de la Fundación Amancio Ortega para la implantación de la protonterapia en el sistema público de salud de España asciende a 280 millones de euros, destinados a la financiación de la compra de aceleradores de protones para el sistema nacional, programas de formación clínica para los especialistas médicos y la asistencia en todo el proceso técnico de instalación de esta innovadora tecnología.