Así será el centro de salud de Gamarra que cerca de 7.000 vecinos del barrio llevan esperando más de 30 años

Las claves nuevo Generado con IA El centro de salud de Gamarra atenderá a unos 7.000 vecinos y ocupará una superficie de 2.585,55 metros cuadrados. Contará con 18 consultas, de las cuales 16 serán para medicina de familia y 2 para pediatría, además de sala de emergencias, lactancia y cirugía menor. El proyecto incluye una unidad docente de medicina de familia con cinco despachos y un área de apoyo al Distrito Sanitario con dos consultas y 14 despachos. La inversión total supera los 5 millones de euros y el arquitecto David Molina Carneros dispone de 18 meses para redactar y coordinar el proyecto.

En 1991 los vecinos del barrio de Gamarra empezaron a pedir un centro de salud para su zona. Ahora 35 años después, los malagueños siguen esperando esta infraestructura sanitaria, cuyo contrato de servicios para la redacción del proyecto acaba de ser adjudicado.

El nuevo edificio estará ubicado en una superficie construida de 2.585,55 metros cuadrados y atenderá de manera directa a unos 7.000 vecinos de la capital.

En cuanto al equipamiento, el centro de salud tendrá 18 consultas. De estas 16 serán de medicina de familia y 2 de pediatría.

Además, contará, entre otros espacios, con una sala de emergencias, una sala de lactancia, otra de cirugía menor y una de educación sanitaria.

Por otro lado, el ambulatorio tendrá una unidad docente de medicina de familia con cinco despachos, recepción, zona de personal, aula de docencia, un área de personal y una unidad de apoyo al Distrito Sanitario con dos consultas y 14 despachos.

El equipo lo conformarán 16 trabajadores entre profesionales de medicina, enfermería y personal administrativo con el objetivo de dar servicio a los 7.000 vecinos de la zona.

La inversión total para levantar este centro de salud supera los 5 millones de euros. Así, el contrato de servicios que acaba de ser adjudicado, según los datos aportados por la Junta, cuenta con un importe de 270.701,20 euros.

El arquitecto David Molina Carneros será el encargado de la redacción del proyecto de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras del edificio. Cuenta con 18 meses para llevar a cabo esta tarea.