El centro de salud de Cuevas de San Marcos duplicará su capacidad: de 255 metros cuadrados a 485

Infografía del futuro centro de salud de Cuevas de San Marcos. Junta de Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA El centro de salud de Cuevas de San Marcos ampliará su superficie de 255 a 485 metros cuadrados, duplicando su capacidad. La reforma permitirá incorporar una nueva consulta polivalente y dos de enfermería, además de unificar la zona de descanso y habitaciones del personal de urgencias. La obra aprovechará patios interiores y un almacén en desuso, y mejorará la imagen y eficiencia energética del edificio con fachada modular. La inversión supera el millón de euros, aportados por la Junta de Andalucía, y próximamente se licitará el concurso público para la ejecución de las obras.

El municipio de Cuevas de San Marcos, ubicado en la comarca de Nororma en Málaga, y en el que viven unas 3.500 personas va a reformar su consultorio médico para ampliar sus instalaciones y mejorar la atención a los vecinos de la localidad.

En concreto, van a duplicar la infraestructura sanitaria que pasará de los actuales 255 metros cuadrados a 485. De esta manera, podrán instalar una nueva consulta polivalente y dos de enfermería más.

Estas nuevas zonas se sumarán a la consulta de enfermería, a las otras tres consultas médicas existentes, la de urgencias y la destinada a pediatría y salud maternal. Además, la zona de descanso y las habitaciones para el personal de urgencias, hasta ahora separadas, pasarán a estar en un mismo espacio.

Para llevar a cabo esta obra y conseguir ampliar la infraestructura van a aprovechar patios interiores y una zona de almacén que está en desuso, en dirección hacia el Cuartel de la Guardia Civil.

El proyecto, redactado por técnicos de la Diputación, también contempla dar una nueva imagen y más homogénea al edificio, recomponiendo zonas ajardinadas y empleando para la fachada un hormigón prefabricado modular, que mejora la eficiencia energética.

La inversión para estos trabajos supera el millón de euros que serán aportados por la Junta de Andalucía. También se destinarán 21.000 más para el nuevo mobiliario.

Cabe recordar que el pasado mes, el pleno municipal ya aprobó el borrador del Protocolo General de Actuación entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el propio Ayuntamiento. La propuesta salió adelante con el voto favorable del Partido Popular y de Izquierda Unida, mientras que el PSOE se abstuvo.

Asimismo, la Junta de Andalucía tiene previsto licitar “en muy breve espacio de tiempo” el concurso público para la ejecución de las obras.