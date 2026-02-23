Luz verde al proyecto del centro de salud de Gamarra (Málaga): adjudican la redacción del proyecto por 270.700 euros

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía ha adjudicado la redacción del proyecto del centro de salud de Gamarra por 270.701 euros al arquitecto David Molina Carneros. El proyecto tendrá una duración de 18 meses e incluye dirección de obra, coordinación de seguridad y salud, y la elaboración de la documentación técnica. El nuevo centro contará con dos plantas, 2.585 metros cuadrados, 18 consultas, sala de emergencias, lactancia, cirugía menor y unidad docente. Se prevé una inversión total de más de cinco millones de euros para atender a unos 7.000 vecinos, respondiendo a una demanda vecinal iniciada en 1991.

La construcción del centro de salud de Gamarra está un poco más cerca. La Junta de Andalucía ha dado a conocer que ya ha sido adjudicado el contrato de servicios para la redacción del proyecto de ejecución de esta nueva infraestructura sanitaria.

El importe de adjudicación ha sido de 270.701,20 euros, habiendo resultado adjudicatario el arquitecto David Molina Carneros, y la duración de los trabajos es de 18 meses.

Este contrato de servicios consistirá en la redacción del proyecto de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras del edificio.

Infraestructura

El centro contará con dos plantas, tendrá una superficie construida de 2.585,55 metros cuadrados, y dispondrá de 18 consultas; 16 de ellas corresponderán a medicina de familia y 2 a pediatría. Además, contará, entre otros espacios, con una sala de emergencias, una sala de lactancia, otra de cirugía menor y una de educación sanitaria.

Asimismo, el centro tendrá una unidad docente de medicina de familia con cinco despachos, recepción, zona de personal, aula de docencia, un área de personal, y una unidad de apoyo al Distrito Sanitario con dos consultas y 14 despachos.

Este centro de salud tendrá una inversión de más de cinco millones de euros, y contará con 16 trabajadores entre profesionales de medicina, enfermería y personal administrativo, para dar servicio a cerca de 7.000 vecinos de la zona.

El Gobierno andaluz cumplirá así con una antigua demanda de la ciudadanía que comenzó en 1991, pero que estaba paralizada, pese a que el Ayuntamiento cedió los terrenos a la Junta en septiembre de 2011 tras llegar a un acuerdo con el entonces gobierno autonómico.