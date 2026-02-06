Vithas amplía su parque de robots Da Vinci para cirugías complejas
Vithas suma dos nuevos sistemas Da Vinci, alcanza los siete robots quirúrgicos en su red hospitalaria y consolida su apuesta por intervenciones mínimamente invasivas.
Vithas ha ampliado su parque de robots Da Vinci a siete unidades, repartidas en su red de 22 hospitales y 39 centros en 14 provincias.
La incorporación de dos nuevos robots se realizó en colaboración con PlazaSalud+ y ABEX Excelencia Robótica, distribuidor exclusivo en España.
Los sistemas Da Vinci permiten cirugías complejas con incisiones más pequeñas, menor sangrado, recuperación rápida y menos complicaciones.
Esta tecnología se aplica en especialidades como urología, ginecología, cirugía torácica, general, otorrinolaringología, pediátrica y trasplantes.
La operación se ha canalizado a través de la central de compras PlazaSalud+, en colaboración con ABEX Excelencia Robótica, distribuidor exclusivo en España de esta tecnología quirúrgica de alta precisión.
Según José María Ramón de Fata, director corporativo de Recursos e Infraestructuras, estos sistemas se enmarcan en un plan de modernización que facilita a los especialistas herramientas avanzadas y tratamientos más innovadores para los pacientes.
Las nuevas plataformas permiten realizar procedimientos complejos mediante incisiones pequeñas que reducen el sangrado, mejoran el control intraoperatorio, acortan el posoperatorio y disminuyen el riesgo de complicaciones, favoreciendo una recuperación más rápida.
El cirujano opera desde una consola que maneja instrumentos virtuales mientras el sistema traduce sus movimientos en acciones precisas de los brazos robóticos, con visión tridimensional aumentada hasta diez veces.
Esta combinación de imagen en 3D y filtrado del temblor fisiológico facilita la realización de incisiones milimétricas, una mejor identificación de estructuras anatómicas y una mayor seguridad tanto en la extirpación como en la reconstrucción de tejidos.