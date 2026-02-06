Vithas amplía su parque de robots Da Vinci para cirugías complejas

Las claves nuevo Generado con IA Vithas ha ampliado su parque de robots Da Vinci a siete unidades, repartidas en su red de 22 hospitales y 39 centros en 14 provincias. La incorporación de dos nuevos robots se realizó en colaboración con PlazaSalud+ y ABEX Excelencia Robótica, distribuidor exclusivo en España. Los sistemas Da Vinci permiten cirugías complejas con incisiones más pequeñas, menor sangrado, recuperación rápida y menos complicaciones. Esta tecnología se aplica en especialidades como urología, ginecología, cirugía torácica, general, otorrinolaringología, pediátrica y trasplantes.

Vithas dispone ya de siete robots Da Vinci repartidos en una red que integra 22 hospitales y 39 centros asistenciales en 14 provincias, tras incorporar recientemente dos nuevos equipos de cirugía robótica.​

La operación se ha canalizado a través de la central de compras PlazaSalud+, en colaboración con ABEX Excelencia Robótica, distribuidor exclusivo en España de esta tecnología quirúrgica de alta precisión.​

Según José María Ramón de Fata, director corporativo de Recursos e Infraestructuras, estos sistemas se enmarcan en un plan de modernización que facilita a los especialistas herramientas avanzadas y tratamientos más innovadores para los pacientes.​

Las nuevas plataformas permiten realizar procedimientos complejos mediante incisiones pequeñas que reducen el sangrado, mejoran el control intraoperatorio, acortan el posoperatorio y disminuyen el riesgo de complicaciones, favoreciendo una recuperación más rápida.​

Los robots Da Vinci se aplican en urología, ginecología benigna y oncológica, cirugía torácica y general, otorrinolaringología, cirugía pediátrica y de trasplantes, lo que amplía la cartera de servicios de la red Vithas.​

El cirujano opera desde una consola que maneja instrumentos virtuales mientras el sistema traduce sus movimientos en acciones precisas de los brazos robóticos, con visión tridimensional aumentada hasta diez veces.​

Esta combinación de imagen en 3D y filtrado del temblor fisiológico facilita la realización de incisiones milimétricas, una mejor identificación de estructuras anatómicas y una mayor seguridad tanto en la extirpación como en la reconstrucción de tejidos.​