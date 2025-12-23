Los expertos advierten sobre el aumento de atragantamientos en Navidad y cómo actuar

Las claves nuevo Generado con IA Durante la Navidad aumentan los atragantamientos debido a comidas copiosas, alimentos típicos y presencia de niños manipulando objetos. Saber actuar ante un atragantamiento es clave; alternar golpes interescapulares y compresiones abdominales puede salvar vidas hasta la llegada de emergencias. Las maniobras varían según la edad: en lactantes, se alternan golpes en la espalda y compresiones en el pecho; en niños mayores, el procedimiento es similar al de adultos, pero adaptando la fuerza. La prevención es fundamental: evitar alimentos de riesgo para niños y mayores, cortar la comida en trozos pequeños y vigilar durante las comidas puede reducir accidentes.

El atragantamiento . Las comidas copiosas, las conversaciones en la mesa, el consumo de alimentos típicos de estas fechas -como uvas, frutos secos, mantecados o caramelos- y la presencia de niños pequeños manipulando juguetes u objetos incrementan el riesgo de obstrucción accidental de la vía aérea.

Saber actuar correctamente ante un atragantamiento puede marcar la diferencia entre un susto y una emergencia vital. Tal y como explica el doctor , subdirector médico y especialista del Servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Málaga, “la supervivencia del paciente depende de una actuación rápida y adecuada, ya que en pocos minutos”.

El signo más claro de un atragantamiento grave es la , que consiste en llevarse las manos al cuello ante la imposibilidad de hablar, toser o respirar con normalidad.

Si la persona mantiene una tos eficaz, . Sin embargo, cuando la tos no es posible y la obstrucción es completa, la actuación debe ser inmediata.

En estos casos, se debe colocar a la persona ligeramente inclinada hacia delante y administrar en la espalda. Si el objeto no se expulsa, se realizarán (), alternando ambas técnicas hasta la resolución del atragantamiento o hasta la llegada de ayuda sanitaria. Como ahonda el doctor Ayala, “nos pondríamos detrás de él, rodearíamos su abdomen con nuestras manos y con nuestro puño colocado en la boca del estómago, haríamos . Volveremos a comprobar si el cuerpo extraño ha sido expulsado o no. Si es negativa la expulsión, estaremos alternando los cinco golpes interescapulares con las cinco compresiones abdominales hasta su resolución”.

Si la obstrucción no se resuelve y la persona pierde la consciencia, será necesario iniciar maniobras de y activar de inmediato los servicios de emergencia.

En el caso de los niños, especial atención a la edad

En niños, el procedimiento tiene ligeras variaciones, adaptando el método, la fuerza y la altura para realizar las maniobras de forma segura y eficaz. Según advierte el doctor , el atragantamiento en edad pediátrica “requiere una , ya que y una actuación incorrecta puede ser tan peligrosa como la falta de intervención”.

En el caso de los , , ya que puede provocar lesiones internas graves. “En estos bebés, la técnica adecuada consiste en alternar cinco golpes interescapulares, con el lactante colocado boca abajo, y cinco compresiones torácicas en el centro del pecho, siempre con el niño apoyado y con la cabeza ligeramente más baja que el tronco”, explica el doctor Baca.

En los , el procedimiento es similar al del adulto, combinando golpes interescapulares y compresiones abdominales, pero . “No se trata de aplicar más fuerza, sino la correcta, y hacerlo con seguridad”, puntualiza el especialista.

Si tras las maniobras el cuerpo extraño no se expulsa y el niño pierde la consciencia, también es imprescindible hasta la llegada de ayuda sanitaria.

Prevención: la mejor herramienta

Los profesionales sanitarios insisten en que la es fundamental para reducir el riesgo de atragantamientos, especialmente durante las celebraciones navideñas.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Evitar alimentos de alto riesgo en niños pequeños y personas mayores, como frutos secos enteros, uvas sin cortar, caramelos duros, trozos grandes de carne, salchichas sin trocear o alimentos pegajosos.

Cortar los alimentos en trozos pequeños y masticar despacio, evitando hablar o reír con la boca llena.

Sentarse correctamente para comer, sin prisas ni distracciones.

En el caso de los , no dejarlos comer solos alimentos peligrosos y vigilar que no introduzcan en la boca piezas pequeñas de juguetes u otros objetos.

En las , especialmente aquellas con problemas de deglución o prótesis dentales, adaptar la textura de los alimentos y prestar atención durante las comidas.

“Unos pequeños gestos de prevención y conocer cómo actuar ante un atragantamiento pueden salvar vidas”, concluye el doctor Ayala, quien recuerda la importancia de la formación en primeros auxilios, especialmente en épocas del año en las que se incrementan este tipo de emergencias.

Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en ; que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Hospital Quirónsalud Málaga, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.