Condenan al SAS a pagar 260.000 euros a la familia de un malagueño fallecido por no tener controles periódicos

Las claves nuevo Generado con IA El SAS ha sido condenado a pagar 261.207 euros a la familia de un hombre fallecido por falta de controles sanitarios tras una operación cardíaca. El paciente debía someterse a ecocardiogramas anuales, pero tras detectar problemas en 2015 y 2016, no se le realizaron más controles durante casi tres años. Pese a síntomas claros de deterioro, no se le practicó la revisión recomendada y fue dado de alta en varias ocasiones sin intervención quirúrgica. El hombre falleció en junio de 2019 por un infarto, tras agravarse su estado sin el seguimiento médico adecuado que prescribían los protocolos.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha sido condenado al pago de una indemnización de 261.207 euros a la familia de un paciente malagueño de 56 años que falleció en 2019 por no haber realizado de forma eficiente sus controles sanitarios.

Este hombre fue operado el 14 de febrero del año 2000, realizándole una sustitución valvular aórtica por una bioprótesis en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz a causa de una insuficiencia aórtica masiva infectada.

Los médicos prescribieron explícitamente que el paciente debería mantener un control periódico mediante ecocardiogramas anuales debido a la complejidad de la operación y la necesidad de supervisar la evolución de la prótesis implantada.

Según indican desde la asociación El Defensor del Paciente, que puso la denuncia, en los años posteriores se le realizaron esas revisiones sin problema.

No obstante, en los ecocardiogramas de 2015 y 2016 se detectaron problemas, como un aumento moderado de gradientes (probable pannus) e hipertrofia ventricular izquierda.

"A pesar de estos hallazgos patológicos documentados, inexplicablemente no se realizó ningún ecocardiograma posterior durante casi tres años, violando completamente los protocolos de seguimiento establecidos", explican desde la asociación.

"La última revisión cardiológica registrada fue el 23 de octubre de 2017, en la cual el paciente refería fatiga acentuada al realizar esfuerzo físico y presión arterial elevada—síntomas claros de deterioro cardiaco. Los médicos anotaron que debería realizarse nuevo ecocardiograma al año siguiente, pero esta prueba nunca se llegó a practicar", añaden.

El 20 de abril de 2019 el paciente fue trasladado urgentemente al Hospital Punta de Europa de Algeciras en estado crítico presentando insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. Durante el ingreso se confirmó la existencia de una prótesis aórtica biológica severamente degenerada, con calcificaciones, doble lesión aórtica severa sobre la prótesis degenerada e hipertensión pulmonar severa. "Unas complicaciones que hubieran sido detectadas meses o incluso años antes si se hubiera mantenido el control cardiológico prescrito", afirman.

Fue incluido en lista de espera para recambio valvular urgente el 29 de abril de 2019, pero el paciente fue dado de alta prematuramente el 26 de abril sin que la intervención quirúrgica de recambio valvular se realizara.

"De nuevo el paciente acudió en numerosas ocasiones a urgencias en las semanas siguientes con presentaciones cada vez más graves de insuficiencia cardíaca (dificultad respiratoria, presincope, fatiga extrema), pero en la última visita el 12 de junio de 2019 fue nuevamente dado de alta improcedentemente "por falta de criterios de hospitalización", a pesar de mostrar signos objetivos de grave descompensación hemodinámica", dicen desde la asociación.

Finalmente, el 20 de junio de 2019, apenas ocho días después, el paciente falleció en su domicilio por infarto agudo de miocardio.

"Este caso representa un grave quebrantamiento de los deberes fundamentales de la Administración sanitaria hacia los pacientes. En mi experiencia como especialista en derecho sanitario, estos casos de abandono asistencial en pacientes tras cirugía cardíaca son más frecuentes de lo que la sociedad imagina, y es necesario que el SAS actúe conforme a protocolos y diligencia", afirma el letrado Damián Vázquez, que ha llevado el caso.