Victoria Esperanza será trasplantada de médula hoy: "Su 'cumplevida' será el Día de la Esperanza; no es casualidad"
Desde el día 10, madre e hija se encuentran en una habitación de aislamiento a la espera de que llegue el trasplante, entre villancicos y todo tipo de manualidades navideñas para amenizar las horas.
Si las Navidades de la malagueña Mar Fernández han sido muy especiales desde que llegó a su vida su hija Victoria Esperanza, las que están a la vuelta de la esquina serán, probablemente, las más inolvidables de su vida. Hace unas semanas encontraron un donante de médula compatible con la pequeña, de solo seis años, y será este 18 de diciembre cuando sea intervenida y se realice ese soñado trasplante.
La familia, creyente y muy devota de la Virgen de la Esperanza, no se cree la fecha en la que Victoria Esperanza tendrá que pasar por quirófano. "No podía ser otro día, es increíble", contaba su madre a EL ESPAÑOL de Málaga. Hoy, 18 de diciembre, se celebra el Día de la Esperanza, un día marcado en el calendario de todos los esperancistas y un signo más de que, a su parecer, la Virgen de la Esperanza estará con la niña para que todo salga bien.
Creatividad para afrontar el proceso
"Tu mejor Navidad" o "Victoria Esperanza, eres una superheroína" son los mensajes que decoran la ventana de la habitación de aislamiento en la que Mar y Victoria Esperanza residen desde el pasado 10 de diciembre dentro del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, provincia donde residen. Entre esas cuatro paredes de hospital esperan, con ganas, que llegue el ansiado trasplante.
Así, le han estado suministrando a la pequeña una quimioterapia bastante fuerte que sirve de proceso previo a la intervención de este jueves y ayer miércoles le pusieron "a punto" sus plaquetas. Como Mar no tiene el poder de que las agujas del reloj vayan más rápido, se las ha ingeniado para hacer de estos días lo más bonitos para la pequeña.
Madre e hija se han encargado de decorar con todo lujo de detalles la habitación para esta fecha del año con manualidades hechas por la propia Victoria Esperanza. Tienen un árbol de Navidad decorado con bolas artesanales, un belén donde no faltan ni la mula ni el buey y un tapiz con los tres Reyes Magos, que con lo buena que ha sido, le traerán de todo.
Además, cada vez que le ponen la quimio, Victoria Esperanza no duda en ponerse sus cascos rosas que simulan las orejitas de un gato y lo da todo cantando Palillos y panderos de Niña Pastori, su villancico favorito. De hecho, hace unos días recibieron la visita de unas amigas de Mar que se acercaron al otro lado del cristal de la habitación a cantarle a Victoria Esperanza esta canción, por supuesto, perfectamente ataviadas para la ocasión con multitud de motivos navideños.
"Tenemos que darles las gracias a Estefanía, Alicia y Ana por hacernos más llevadero este aislamiento, que es muy difícil", ha dicho Mar, que no puede estar más agradecida con su entorno por el apoyo en esta etapa.
Mar y Victoria Esperanza están deseando que todo salga tan bien como está yendo el arranque del proceso y que el 18 de diciembre, a partir de este 2025, además de ser el Día de la Esperanza, se convierta en un día de celebración por el "cumplevida" de Victoria Esperanza. Así, siguen llamando a la donación de médula, porque aunque Victoria Esperanza ha encontrado dos donantes compatibles, hay cientos de personas buscando al suyo.