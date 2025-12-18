Victoria Esperanza será trasplantada de médula hoy: "Su 'cumplevida' será el Día de la Esperanza; no es casualidad"

Si las Navidades de la malagueña Mar Fernández han sido muy especiales desde que llegó a su vida su hija Victoria Esperanza, las que están a la vuelta de la esquina serán, probablemente, las más inolvidables de su vida. Hace unas semanas encontraron un donante de médula compatible con la pequeña, de solo seis años, y será este 18 de diciembre cuando sea intervenida y se realice ese soñado trasplante.

La familia, creyente y muy devota de la Virgen de la Esperanza, no se cree la fecha en la que Victoria Esperanza tendrá que pasar por quirófano. "No podía ser otro día, es increíble", contaba su madre a EL ESPAÑOL de Málaga. Hoy, 18 de diciembre, se celebra el Día de la Esperanza, un día marcado en el calendario de todos los esperancistas y un signo más de que, a su parecer, la Virgen de la Esperanza estará con la niña para que todo salga bien.

"El año tiene 365 días y de ellos diciembre tiene 31. Os pedí una señal de que estabais con nosotras y una vez más, nos ha llegado". Con esa frase, la madre de esta pequeña guerrera anunciaba a sus amigos en redes sociales la gran noticia. Asegura que "nada es casualidad".