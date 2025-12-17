Salud niega que sea obligatorio para los pacientes que no hablan español acudir con un intérprete al médico en Málaga

En los últimos días, muchos vecinos de Málaga han recibido un supuesto comunicado de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que ha generado inquietud, ya que se indicaba que a partir del 1 de enero de 2026, quienes no hablasen español tendrían que acudir a las consultas médicas acompañados de un intérprete. El mensaje se ha difundido con rapidez, pero conviene aclararlo cuanto antes: es completamente falso.

Así lo han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga fuentes de la Consejería de Salud. Hasta el momento de la consulta de este periódico no tenían conocimiento de que este documento existiera y desconocen quién ha sido la persona que lo ha podido escribir.

Además, inciden en que no existe ninguna medida, ni a nivel provincial ni regional, que obligue a los pacientes que no hablen español a llevar un intérprete a la consulta para ser atendidos, puesto que el SAS ya ofrece un servicio de teletraducción que los médicos pueden utilizar para comunicarse con estos pacientes.

Por tanto, ningún paciente que no hable con fluidez en español está obligado en Málaga, y en el resto de Andalucía, a ir acompañados de un intérprete para poder ser atendidos por un médico en un centro de salud o en unas urgencias.

Contenido del documento difundido

El documento, escrito en cuatro idiomas diferentes, incidía en que era un “aviso importante para pacientes que no hablan español”. “A partir del 1 de enero de 2026 será necesario acudir a la consulta con un intérprete si no habla español con fluidez”, continuaba el comunicado.

Además, explicaba que la medida “tiene el objetivo de garantizar la atención médica segura, clara y de alta calidad garantizando la comprensión adecuada de la información médica y evitando errores en el diagnóstico o el tratamiento”.

Servicio de teletraducción del SAS

El servicio de teletraducción lo pueden utilizar tanto profesionales como pacientes del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Este puede llegar a traducir hasta 37 idiomas y funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, según explica el SAS en su página web.

Además, según exponen, "garantiza que todas las partes respeten la confidencialidad y privacidad y ofrece una respuesta inmediata adaptada a la dinámica de la atención sanitaria de urgencia o emergencia".

El servicio funciona, en caso de ser profesional, llamando a un teléfono a través de un terminal fijo o móvil e identificándose. A partir de ese momento, se establece la conexión con el servicio de teletraducción y se inicia una conversación a tres entre el profesional sanitario, la persona usuaria y el traductor en la que cada persona se expresa en su idioma.