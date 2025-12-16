Médicos de Málaga alertan del impacto del uso excesivo de pantallas en los niños: "No es alarmismo, es realidad clínica"

Imagen de archivo de un adolescente utilizando el móvil por la noche en una cama.

El uso de pantallas debe ser responsable, consciente y acorde a la evidencia científica. Así lo han asegurado desde el Colegio de Médicos de Málaga al presentar dos nuevas campañas de concienciación ciudadana.

De esta manera, el presidente de la institución, Pedro Navarro, ha señalado que “ya se están viendo en las consultas las consecuencias directas del uso excesivo e inadecuado de pantallas en menores".

Entre estas consecuencias se encuentran la ansiedad, insomnio, falta de concentración, dificultades en el desarrollo emocional y cognitivo, sedentarismo y obesidad, entre otras patologías.

Por ello ha hecho hincapié en que el hecho de que los médicos no recomienden que los más pequeños usen pantallas "no son hipótesis ni alarmismos: son realidades clínicas con las que convivimos cada día los profesionales sanitarios”.

Asimismo, el máximo dirigente de los médicos malagueños ha recordado que desde el Colegio de Málaga están muy concienciados: “Es uno de nuestros caballos de batalla. No vamos a dejar de reivindicar y recordar que el uso excesivo de pantallas afecta seriamente a la salud”, ha añadido.

“Desde que pusimos en marcha este proyecto, lo hicimos convencidos de que no estábamos ante una moda pasajera ni ante un debate menor, sino ante un auténtico problema de salud pública que requiere información rigurosa, compromiso institucional y corresponsabilidad social”, ha remarcado.

La primera campaña tiene como eslogan ¡Feliz Ansiedad! invita a la reflexión y a ayudar a las familias a tomar decisiones informadas, especialmente en un momento tan sensible como la infancia.

La ciudadanía verá un cartel con el eslogan ¡Feliz Ansiedad! que contiene un código QR. Una vez escaneado, el enlace te lleva a un vídeo en el que un niño escribe su carta a los Reyes Magos. “Es una carta diferente, dura y difícil en la que el pequeño no pide juguetes sino los efectos secundarios y las patologías que trae consigo un uso indebido de dispositivos móviles”, ha explicado Navarro.

La segunda campaña que se presentó, y que cuenta con el respaldo de Fundación Unicaja, se podrá ver en redes sociales del 15 al 31 de diciembre bajo el nombre de ‘Pausa y piensa’. Está dirigida directamente a los jóvenes, a aquellos que ya utilizan pantallas y redes de forma continuada porque las tienen integradas en su vida cotidiana.

Aquí el mensaje del Colegio de Médicos es claro: prohibir no es la solución. “Es necesario que aprendan a utilizarlas con criterio, con límites y con información basada en la evidencia científica. ‘Pausa y piensa’ ofrece herramientas, consejos prácticos y conocimiento, en el lenguaje de los jóvenes”, afirmó el psiquiatra Andrés Fontalba.