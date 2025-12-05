Así es el nuevo Calendario AVOI 2026: un homenaje a los voluntariados con 12 meses de apoyo a niños hospitalizados

Las claves nuevo Generado con IA AVOI ha presentado su Calendario 2026 'Sonrisas por bandera', dedicado al voluntariado hospitalario y con un diseño colorido y alegre. Cada mes del calendario incluye imágenes de voluntarios realizando manualidades y juegos con niños hospitalizados, acompañadas de frases motivadoras y fechas significativas. Los números de cada mes aparecen en color dorado como símbolo del cáncer infantil, destacando días como el Día Mundial del Cáncer Infantil y el cumpleaños de AVOI. El calendario puede adquirirse por 5 euros como donativo en la sede de AVOI o reservándose por correo electrónico.

Un año más AVOI lo ha vuelto a hacer: ha presentado su Calendario AVOI 2026 Sonrisas por bandera, un almanaque dedicado al voluntariado hospitalario que destaca por un diseño colorido y

alegre.

Así, la portada sobresale, ya que ilustra la camiseta de color blanco con el logo de AVOI que viste el voluntariado cuando desarrolla su labor altruista en el Hospital Materno Infantil de Málaga.

A lo largo de los 12 meses del año, cada mes estará acompañado por una imagen del voluntariado hospitalario realizando las labores de manualidades y juegos tradicionales con los que tanto disfrutan los niños y niñas.

Además, en cada mes los números en color dorado como símbolo del cáncer infantil, se incluye una frase motivadora y se señalan, además, días significativos, como el Día de la Paz y la No Violencia (30 de noviembre), el Día Mundial del Cáncer Infantil (15 de febrero) o el cumpleaños de AVOI (24 de marzo).

En este sentido, Judith Delgado, voluntaria de AVOI, ha asegurado que sus "días malos se convierten en buenos cuando voy al hospital a jugar y entretener a los niños".

Por su parte, Pepe Ortega, fotógrafo del Calendario AVOI 2026, ha señalado que "cuando hacía las fotos me detenía un tiempo para ver a los voluntarios y voluntarias cómo jugaban con los peques". Además, ha añadido que "ha sido una bonita experiencia para mí y que AMIGP haya formado parte de este proyecto supone un orgullo también para nuestra entidad".

"Este calendario es muy especial y una manera de agradecer la labor que realiza nuestro voluntariado en el hospital. Son personas admirables", ha concluido Juan Carmona, presidente de AVOI en el acto de presentación.

Los calendarios se podrán adquirir, a modo de donativo, por 5 euros, en la sede de AVOI, situada en Camino Suárez, número 6, de lunes a viernes, de 09:30 a 14:00, y martes y jueves, de 17:00 a 19:30 horas. También se puede realizar una reserva a través del email avoi@avoi.es