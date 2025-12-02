La gripe K devuelve las mascarillas a Málaga: la incidencia es de 211 casos por cada 100.000 habitantes

Imagen de archivo de dos mujeres usando mascarillas al salir de un centro de salud de Málaga. Álex Zea / Europa Press

Diciembre llega y, con él no solo la recta final del año, sino también un repunte en los casos de gripe. En Málaga, cada vez son más los vecinos que se están poniendo malos y muchos de ellos están contagiándose del virus H3N2, la variante K de la gripe, que es la que ha adelantado el aumento de la incidencia más de un mes.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía recomienda el uso de mascarillas en hospitales, centros de salud, centros sociosanitarios, residencias de mayores y centros para personas con discapacidad.

Cabe señalar que la epidemia de gripe de este año se ha adelantado entre cuatro y siete semanas en comparación con años anteriores siendo el virus H3N2 el responsable de ese aumento de los casos que se están produciendo.

Además, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, aseguró ayer que este virus “no ha sido el virus dominante en las últimas temporadas, lo que puede llevarnos, si no actuamos con prevención y con tiempo, a una disminución de la inmunidad en las personas”.

El incremento de la incidencia de los virus respiratorios en Andalucía se puede observar en el último Informe de Vigilancia de IRAs/IRAG, donde la incidencia en la provincia de Málaga es de más de 211 casos por cada 100.000 habitantes.

Eso sí, dependiendo de la zona, los casos registrados son mayores o menores. En el caso de Málaga capital, la incidencia de la semana 47 de 2025, que corresponde del 17 al 23 de noviembre, asciende hasta los 313 casos por cada 100.000 habitantes, la más alta de la provincia.

Así, en el Valle de Guadalhorce es de 243 casos por cada 100.000 habitantes; en la Axarquía es de 167,7 casos; en la Costa del Sol es de 133 casos; en La Vega de 125; y en la Serranía de 76.

Si aumenta la incidencia, las mascarillas serán obligatorias

La orden que ha lanzado la Junta de Andalucía es que es recomendable que tanto profesionales como usuarios que acudan a los centros mencionados usen mascarillas en consultas, salas de espera, urgencias, zonas comunes, etc.

“Estamos en el escenario de epidemia de nivel bajo, es decir, estamos todavía en cifras que, lógicamente, no estamos en una fase de epidemia, pero donde sí conviene tomar decisiones preventivas”, señaló Sanz.

Eso sí, Sanz incidió en que “el uso de la mascarilla llegaría a ser obligatorio en esos centros en los que el escenario de epidemia fuera de un nivel superior o de circunstancias locales”.