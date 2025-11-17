Llega a Málaga el XXII Curso Internacional de Hipospadias con cirugías en directo: una cita clave para la pediatría

Las claves nuevo Generado con IA El XXII Curso Internacional de Hipospadias y Cirugía Reconstructiva Genital se celebrará en Málaga del 16 al 21 de noviembre de 2025, combinando formación teórica y cirugías en directo sobre pacientes pediátricos. El curso está dirigido a urólogos, cirujanos pediátricos y médicos residentes, ofreciendo una inmersión práctica en técnicas de corrección de hipospadias y otras malformaciones genitales. Las cirugías se retransmiten en directo gracias a un sistema de streaming pionero en el HLA Hospital Universitario El Ángel, permitiendo al alumnado seguir los procedimientos y participar activamente sin entrar en quirófano. El evento contará con la participación destacada del Dr. Rafael Gosálbez, referente internacional en cirugía urológica pediátrica, que acude desde Miami para liderar la formación.

Llega el XXII Curso Internacional de Hipospadias y Cirugía Reconstructiva Genital, una cita formativa de referencia que tendrá lugar del 16 al 21 de noviembre de 2025 y que combina la actualización teórica con la cirugía en directo sobre pacientes pediátricos.

La formación, organizada por la Escuela de Urología Pediátrica del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, en colaboración con HLA Hospital Universitario El Ángel, va dirigida a urólogos, cirujanos pediátricos y médicos residentes.

El programa ofrece una inmersión práctica en las principales técnicas de corrección de hipospadias y otras malformaciones genitales, con el objetivo de mejorar los resultados funcionales y estéticos en pacientes de corta edad.

La hipospadias es una malformación congénita que afecta a recién nacidos varones y en la que el orificio de la uretra no se sitúa en la punta del pene; se puede asociar a incurvación peneana y otras alteraciones anatómicas.

Estas anomalías pueden tener consecuencias a nivel funcional, estético, psicológico y social si no se corrigen de manera adecuada.

La cirugía reconstructiva genital pediátrica requiere equipos con alta especialización, experiencia y entrenamiento continuo, especialmente en casos complejos y reintervenciones.

Cursos como este, según han explicado a través de un comunicado, permiten compartir protocolos, técnicas y resultados entre profesionales de diferentes centros, contribuyendo a mejorar la atención a los pacientes pediátricos.

Un área quirúrgica de primer nivel y un sistema de streaming pionero

El Curso se celebra desde 2023 en los quirófanos de HLA Hospital Universitario El Ángel, cuya dotación tecnológica y estándares de seguridad permiten desarrollar intervenciones de alta complejidad en un entorno controlado.

El centro cuenta, además, con un sistema de streaming quirúrgico pionero que posibilita la retransmisión en directo de las cirugías al salón de actos del Hospital.

De este modo, el alumnado que no está en quirófano puede seguir cada procedimiento con detalle, observar la toma de decisiones del equipo quirúrgico y plantear dudas en tiempo real, sin interferir en la dinámica del quirófano ni comprometer la seguridad del paciente.

XXII ediciones

En el Curso Internacional de Hipospadias, Uretra y Genitales se abordan, entre otros, casos de hipospadias primarias y reintervenciones (‘redo’), incurvación peneana, uretroplastias y corrección de fístulas, seleccionados por su interés docente y su complejidad técnica.

Docentes del curso

El docente principal de esta edición es el Dr. Rafael Gosálbez, del University and Children’s Hospital (Miami, EEUU), referente internacional en cirugía urológica pediátrica y reconstructiva. Su presencia supone uno de los principales atractivos de esta cita formativa. El Dr. Gosálbez se desplaza todos los años desde Miami a Málaga para participar en esta actividad formativa.