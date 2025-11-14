Más de 100 médicos de Málaga se manifestarán este sábado en Madrid contra el Estatuto Marco del Gobierno Central

Las claves nuevo Generado con IA Más de 100 médicos de Málaga se manifestarán este sábado en Madrid contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, mostrando su rechazo a la falta de respuesta a sus demandas. La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz han convocado la movilización, que partirá de la plaza de las Cortes a las 12:00 horas hacia el Ministerio de Sanidad. Entre las principales reivindicaciones están el reconocimiento profesional, mejoras retributivas, regulación de la jornada laboral y equiparación de derechos laborales para todo el colectivo médico. El Colegio Oficial de Médicos de Málaga y el Sindicato Médico de Málaga han sufragado el coste del desplazamiento de los profesionales malagueños que participan en la protesta.

Más de 100 médicos de Málaga se manifestarán este sábado en Madrid contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Esta decisión llega después de que el Gobierno Central no haya hecho caso a sus reivindicaciones presentadas por los sindicatos.

De esta manera, los facultativos buscan mostrar su rechazo al texto mediante esta movilización, al igual que también con una huelga nacional prevista durante los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre.

Así, previamente, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado a los facultativos de toda España a una concentración y posterior manifestación en Madrid este sábado 15 de noviembre.

La movilización se celebrará en la plaza de las Cortes, a las 11.30 horas, desde donde partirá la manifestación, a las 12 horas, para recorrer el Paseo del Prado hasta la sede del Ministerio de Sanidad.

Los profesionales malagueños que se van a desplazar a Madrid para mostrar su disconformidad con la medida del Gobierno Central han contado con la colaboración conjunta del Colegio Oficial de Médicos de Málaga y el Sindicato Médico de Málaga al sufragar el coste íntegro del desplazamiento de estos compañeros a la capital madrileña.

Entre sus reivindicaciones se encuentran: