El escudo invisible del Clínico: realizan 2.800 verificaciones para que “la radiación trabaje sin causar daño”

En los hospitales, la radiación salva vidas cada día, pero también exige una vigilancia constante. La protección radiofísica es el escudo invisible que garantiza que cada diagnóstico y tratamiento con radiación sea tan seguro como eficaz.

En el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, este trabajo lo lidera la Unidad de Radiofísica Hospitalaria, que en 2025 ha realizado más de 2.800 controles y dosimetrías para proteger a pacientes, profesionales y población general.

“La radiación se utiliza en medicina nuclear, en radiodiagnóstico, en radioterapia, o bien para diagnósticos y para tratamientos. Es un elemento muy importante, pero que tiene efectos nocivos y tiene que utilizarse con sumo cuidado”, advierte José Luis Carrasco Rodríguez, jefe de Protección Radiológica del hospital.

El equipo de Carrasco supervisa desde el diseño de las instalaciones hasta la calibración de los equipos y la dosis que recibe cada paciente, aplicando los principios de seguridad que sustentan la medicina moderna.

En este sentido, Carrasco Rodríguez incide en que su “misión es intentar que esos efectos perjudiciales se reduzcan lo más posible, tanto para la población en general como para los profesionales y los pacientes”.

Por ello explica que “las salas donde se usan equipos o materiales radiactivos deben estar blindadas y protegidas para que la radiación que salga fuera sea la mínima posible”.

Además, sostiene que durante el funcionamiento de las mismas hacen “un seguimiento continuo de la actividad, de los equipos de protección y de la dosimetría de los profesionales, para garantizar que los valores de dosis sean siempre los más bajos posibles”.

A lo largo de este año 2025, la unidad ha realizado 48 controles de calidad a los aceleradores lineales de electrones (ALEs), junto con 836 verificaciones diarias durante los tratamientos de radioterapia y 1.761 dosimetrías clínicas para asegurar la correcta administración de las dosis en los pacientes.

Además, se han efectuado 65 controles de calidad en los equipos de Medicina Nuclear, 16 modificaciones en instalaciones radiactivas de Radiodiagnóstico y 99 controles de calidad en equipos de Radiodiagnóstico de los centros pertenecientes al área de influencia del hospital: la Serranía de Ronda, el distrito Costa del Sol, el Hospital Virgen de la Victoria, el centro de especialidades San José Obrero, el hospital de Torremolinos, el hospital del Guadalhorce y el distrito del Guadalhorce.

Cabe señalar que la Radiofísica Hospitalaria, especialidad sanitaria reconocida oficialmente por el Real Decreto 220/1997, aplica los principios y métodos de la física a la medicina, con el objetivo de optimizar los tratamientos radioterápicos y las pruebas diagnósticas, además de garantizar la protección radiológica de pacientes, profesionales y población general.

El trabajo de estos profesionales resulta esencial para el éxito terapéutico de los tratamientos oncológicos y la seguridad de las instalaciones.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad ha concedido recientemente la acreditación como unidad docente a la Unidad de Radiofísica del Hospital Virgen de la Victoria, lo que permitirá formar a nuevas generaciones de especialistas y reforzar la labor docente e investigadora del servicio.