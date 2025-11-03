Un paciente agrede a otra usuaria de la Unidad de Salud Mental del Hospital Marítimo de Torremolinos

Las claves nuevo Generado con IA Un paciente de la Unidad de Salud Mental del Hospital Marítimo de Torremolinos agredió a otra usuaria propinándole un puñetazo en el rostro sin mediar palabra. La víctima tuvo que ser atendida en urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga debido a las lesiones sufridas. El sindicato CSIF denuncia deficiencias en seguridad del centro, como pulsadores antipánico defectuosos y falta de personal de vigilancia, y reclama medidas urgentes. La unidad ya había registrado incidentes similares en años anteriores, incluyendo agresiones a profesionales y la incautación de un cuchillo a un paciente.

Un paciente de la Unidad de Salud Mental del Hospital Marítimo de Torremolinos agredió a otra usuaria del centro. Al parecer, le propinó un puñetazo en el rostro sin mediar palabra mientras caminaba por uno de los pasillos junto a un familiar.

La víctima tuvo que ser atendida en el servicio de urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga debido a las lesiones sufridas durante la agresión, según ha informado CSIF a través de un comunicado.

El agresor, que ha sido trasladado a otro centro, llevaba varias semanas ingresado en la Unidad de Salud Mental del Hospital Marítimo de Torremolinos, donde la mayoría de los pacientes tienen libertad de movimiento.

Esta unidad acoge de forma habitual una treintena de pacientes, entre los pabellones dos y tres y la zona de Comunidad Terapéutica, y tiene la particularidad de ser un área de puertas abiertas y en la que conviven usuarios con perfiles muy diversos.

Los propios profesionales, según el sindicato, llevan años advirtiendo de la “inadecuación” de los criterios de ingreso en la Unidad de Salud Mental de este hospital, donde “con frecuencia se encuentran pacientes cuyo perfil requiere su posterior traslado a la Unidad de Agudos del Hospital Clínico”.

“No se trata de casos aislados, sino de una práctica habitual que representa potenciales riesgos para trabajadores y usuarios, así como para una atención sanitaria de calidad”, han señalado.

El sindicato también denuncia que los pulsadores antipánico no funcionan correctamente, faltan mamparas de seguridad en zonas vulnerables y sólo hay un vigilante de seguridad para todo el centro, tras suprimirse el refuerzo que se incorporó tras otra agresión. Por ello exigen implementar medidas urgentes y de protección en el centro.

Otras agresiones registradas en el centro

En este punto, CSIF recuerda que en 2022 ya se produjo una agresión similar que afectó a dos profesionales del hospital, quienes requirieron atención médica y baja por incapacidad

temporal.

A raíz de aquel incidente, se reforzó temporalmente la seguridad con la incorporación de un vigilante más, pero fue retirado pocos meses después, dejando de nuevo al centro con una dotación insuficiente de vigilancia: actualmente solo un vigilante para todo el hospital, una situación a todas luces inasumible ante emergencias, según el sindicato.

En otra ocasión, hace unos meses los profesionales del Hospital Marítimo de Torremolinos requisaron un cuchillo a un paciente de salud mental, ingresado en régimen abierto. Se sospecha que fue adquirido en el exterior, ya que este tipo de objetos no son accesibles dentro del centro. Tras la intervención del personal, el paciente fue finalmente trasladado a la Unidad de Agudos del Hospital Clínico.