Cada año cerca de 3.000 malagueños sufren un ictus: estas son las señales que pueden salvarte la vida

El ictus es la enfermedad cerebrovascular más frecuente del mundo con una incidencia en Málaga de unos 200 casos por cada 100.000 habitantes al año y una prevalencia de 8 casos por 1.000 habitantes. Esto supone que al año en Málaga sufren un ictus unas 3.000 personas.

La estenosis carotídea es uno de los principales factores de riesgo para la aparición de infartos cerebrales, siendo origen del 15% y el 30% de los ictus. Esta patología vascular, supone concretamente un estrechamiento de las principales arterias que abastecen de sangre al cerebro.

La progresión de la enfermedad termina por convertir estos estrechamientos en una o en las dos arterias carótidas en sintomáticos, por la producción de daño cerebral, pudiendo llegar incluso a la obstrucción completa del vaso.

El estrechamiento de estas arterias se produce fundamentalmente a consecuencia de la formación gradual de la placa de ateroma, cuando el colesterol y la grasa se acumulan en las capas internas de las arterias, dando lugar a una reacción inflamatoria, todo como producto de seguir con el paso del tiempo hábitos de vida poco saludables.

Unidad de ictus del Clínico

Con motivo del Día Mundial del Ictus, el Hospital Universitario Virgen de la Victoria ha vuelto a renovar su compromiso con esta enfermedad, celebrando una jornada para sensibilizar sobre la importancia de actuar lo antes posible ante un ictus.

Asimismo, las asociaciones Mercader, APAM Y ADACEMA junto a profesionales del servicio de Urgencias, Neurología y la unidad de ictus han participado en esta jornada para ayudar a conocer y visibilizar esta enfermedad cada vez más prevalente.

El equipo de la unidad de ictus del hospital asiste cada mes a más de un centenar de pacientes y con ello a más de un millar al año. Este año ya han atendido a 500 pacientes.

Desde el año 2021, la unidad en coordinación con los profesionales del área de Urgencias y Radiodiagnóstico, han tratado 5.000 pacientes.

La actividad de estas dependencias está contribuyendo a aumentar la supervivencia y a mejorar las secuelas de las personas afectadas por esta enfermedad, que consiste básicamente en una lesión cerebral aguda ocasionada por la falta de riego (isquemia) o bien, por una rotura (hemorragia) a nivel vascular.

Asimismo, los pacientes que son ingresados en esta unidad tras activarse el código ictus, permanecen ingresados durante el periodo agudo de la enfermedad, aproximadamente entre 48-72 horas, para continuar después el proceso de recuperación en la unidad de hospitalización.

En relación a los síntomas, los más comunes son que la boca se caiga hacia un lado, perder el habla o la fuerza en algunas extremidades. En ese momento hay que llamar a emergencias, puesto que las primeras horas son cruciales para los pacientes y para evitar futuras secuelas graves.

Consejos para prevenir el desarrollo de la estenosis carotídea

Por su parte, la Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular recomienda seguir sencillas medidas de prevención que ayudan a reducir la formación de placas de ateroma en las arterias, para evitar así la estenosis carotídea.