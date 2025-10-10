Málaga sale a la calle por los fallos en el cribado de cáncer de mama: "No es un error puntual. Cada día hay más afectadas"

La concentración por los fallos en el cribado de cáncer de mama en Málaga. Paula Tejada

Málaga ha alzado la voz ante los problemas con el cribado de cáncer de mama en Andalucía. Unas 300 personas, según la Policía Nacional, han cortado este viernes la calle Córdoba del centro de la capital para exigir soluciones ante una situación “que se podría haber evitado”.

Alrededor de las 10.45 horas, minutos antes de que comenzara la concentración, las aceras de calle Córdoba ya estaban repletas de mujeres de todas las edades, supervivientes de cáncer de mama, pacientes con el alma en vilo a la espera de saber si forman parte de ese grupo de mujeres afectadas por los fallos en el cribado y familiares de pacientes.

Todos con el mismo objetivo: exigir a la Junta de Andalucía "que garantice que cada mujer reciba la atención que merece, que ninguna mujer más tenga que conocer su cáncer por un error que se podría haber evitado", según han declarado en el manifiesto elaborado por la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama de Málaga (Asamma).

Tal ha sido el seguimiento de esta concentración que los propios asistentes han cortado el tráfico en calle Córdoba al impedir el paso de los coches en el cruce ubicado frente a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía.

No ha sido hasta pasadas las 11.10 horas que la Policía Local ha conseguido retirar todos los vehículos que se habían quedado en la vía a la espera de que se disolviera toda la concentración, quedando calle Córdoba tomada por mujeres que exigen "un sistema de salud justo y humano porque la vida no puede esperar".

Cada día son más las malagueñas afectadas por los fallos del cribado

En este sentido, María Adela García, vicepresidenta de Asama, ha asegurado que cada día reciben nuevas llamadas de muchas mujeres que forman parte de ese grupo en el que los resultados de la mamografía fueron no concluyentes.

"No saben por dónde les va a salir esto. Están súper saturadas esperando una respuesta. Tienen mucha ansiedad", según García.

Por su parte, Carmen Doncel, presidenta de Asama, ha señalado que este fallo en el cribado "no es un fallo puntual, es solamente una de las cosas que en algún momento tenía que explotar". Todo, según ella, porque "el SAS está externalizando muchos servicios, entre ellos el cribado".

Desde hace más de un año, Doncel ha incidido en que les llegan quejas del cribado, pero también de que hay fallos en el sistema una vez que las mujeres son diagnosticadas. "Hay citas que se retrasan o se cancelan, pruebas que no llegan a tiempo o te las hacen, pero el informe, no está en oncología cuando nos citan", ha añadido.

Además, ha apuntado que también están recibiendo quejas del servicio de Unidades de Patología Mamaria del Hospital Regional Universitario porque se han quedado sin cirujanos y solo atienden ginecólogos, y del de Cirugía Plástica sostiene que también faltan cirujanos y quirófanos, haciendo que las intervenciones de reconstrucción se estén retrasando.

En cuanto a las denuncias, Doncel ha explicado que deben estudiar la información que están recogiendo y pronto tomarán una decisión. No saben contabilizar de momento cuántos casos hay porque "lo que importa son las historias. Detrás de cada mujer hay una historia, detrás de cada mujer hay a veces un fallo en el diagnóstico, un retraso y hay miedo".

Pacientes de cáncer de mama

Entre las asistentes se encuentra Victoria Morales, una malagueña que participó en el cribado el pasado mes de mayo al cumplir los 50 años y a día de hoy no ha recibido ninguna carta y desconoce cuáles son los resultados de esa prueba.

"Esto que está ocurriendo es muy grave. Entiendo la preocupación de todas las mujeres. Tenemos miedo y hay mucha incertidumbre que viene por una pérdida absoluta de la gestión del modelo sanitario", según Morales.

Cerca de Victoria, agarrando también la pancarta de Asamma, estaba Micaela Jiménez, una mujer que padeció cáncer hace unos años y lo superó. Este viernes se ha sumado a la concentración para exigir una "sanidad pública de calidad".

"Hace años de mi cáncer y yo nací de nuevo gracias a un diagnóstico y una intervención inmediata y eso es lo que tiene que ser. Es lo que quiero para todo el mundo", ha remarcado.