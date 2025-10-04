Claudio Álvarez, experto en reproducción asistida en Málaga: "A los 44, la única opción es la donación de óvulos"

En 1989 nació Lorena, la primera niña concebida mediante fecundación in vitro en la URE Centro Gutenberg en Málaga. Aquel hito marcó un antes y un después en la medicina reproductiva en las posibilidades de concepción para pacientes con dificultades de hacerlo de forma natural. Ahora, casi 40 años después, expertos en la materia se han reunido en la XIII Jornadas de Reproducción Humana para “intercambiar experiencias personales y debatir cómo aplicar los avances en la práctica real”.

Entre los últimos avances científicos en el sector, Claudio Álvarez, co-director de la URE Centro Gutenberg, destaca en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga el uso de la inteligencia artificial y los beneficios que pueda aportar a los profesionales y a los tratamientos que realizan en su clínica al año, que rondan los 500.

Al mismo tiempo, también señala que lo que más les preocupa es que las mujeres retrasan cada vez más su decisión de ser madres y la población debe ser consciente de que “la fertilidad es finita”, tanto en hombres como en mujeres.

¿Cuál es la edad media de los pacientes?

Actualmente, la media está en 38 años y cada ejercicio que pasa la edad media aumenta. A partir de los 44 años, la única alternativa para las mujeres es recurrir a la donación de ovocitos. Esto se debe a que, pese a que muchas llegan demandando una fecundación in vitro, a una paciente de 46 años por ética uno le dice que si se le realiza una in vitro, la probabilidad de éxito es cero. De ahí que la alternativa sea la donación de ovocitos que se puede hacer a cualquier edad.

¿Existen límites legales en España para la edad de acceso a tratamientos?

La ley española no establece un límite específico, pero la Sociedad Española de Fertilidad recomienda el límite de 50 años, coincidiendo con la edad habitual de la menopausia. Más allá de esa edad, los tratamientos no se realizan por consenso ético.

¿Ha aumentado la demanda de tratamientos en los últimos años? ¿A qué se debe?

A nivel global siempre se percibe que aumenta la demanda de tratamientos de reproducción asistida. Esto se debe al retraso en la búsqueda del embarazo. En muchas ocasiones se comenta que antiguamente no había problemas de fertilidad y claro, mi abuela, por ejemplo, tuvo siete hijos, pero el primero lo tuvo a los 20 años y le dio tiempo a tener siete.

En cambio, actualmente, la maternidad se ha retrasado por factores sociológicos, profesionales de la mujer, entre otros, y el primer hijo llega a los 30 y se tiene menos tiempo para tenerlos. Además, por otro lado, como los humanos somos los mamíferos más ineficientes para tener hijos, se agrega el factor edad.

La edad es un condicionante porque una mujer de 20 años, si busca un embarazo su probabilidad de tener una gestación por mes es de más del 30% y eso va bajando hasta llegar a 0 a los 50 años.

¿Qué técnicas son las más utilizadas en la Clínica Gutenberg?

En la clínica predominan los tratamientos de fecundación in vitro, ya que los casos más sencillos suelen ser manejados previamente por ginecólogos generales. A nosotros siempre acuden parejas que tienen problemas de fertilidad complejos o que ya han fallado tratamientos con su médico. De media, la tasa de éxito en fecundación in vitro se sitúa alrededor del 50%, aunque varía mucho dependiendo de la edad.

Muchas mujeres retrasan la maternidad por causas sociales o profesionales, pero hay casos en los que esa demora en ser madre se debe a una enfermedad.

En esos casos suele suceder si la paciente padece cáncer. Frente a eso, para evitar el paso del tiempo, está la alternativa de la congelación de óvulos. Por otro lado, en el caso de la obesidad se ha demostrado que si hay una paciente obesa, si baja de peso sus resultados pueden ser mejores.

Cierto es que si le pides a una mujer que baje 20 kilos para hacer el tratamiento, cabe la posibilidad de que no pueda bajarlos nunca o que pasen varios años y en vez de tener 35 años, va a tener 40 y por perder peso, puede que no pueda ser madre por la edad.

¿De qué manera interviene la inteligencia artificial en los tratamientos?

La inteligencia artificial ya se utiliza en laboratorios de reproducción asistida. Permite analizar miles de parámetros en el desarrollo embrionario que serían imposibles de detectar para el ojo humano. Así, se optimizan procesos, se gana tiempo y se alcanzan conclusiones más objetivas. Por ahora mejora la eficiencia, y en el futuro probablemente contribuirá a mejorar los resultados clínicos.

Se habla de la creación de óvulos a partir de células de la piel. ¿Es ya una realidad?

Sí, es otro de los últimos avances. Se ha conseguido fabricar un óvulo partiendo de una célula cutánea, dividiendo la carga genética de 46 cromosomas en 23. Sin embargo, aún no se ha logrado que estos óvulos sean funcionales ni puedan fecundarse con éxito. Es un avance biológico relevante, aunque no aplicable todavía en la clínica.

¿Cuáles son los grandes retos de la reproducción asistida en el futuro?

El principal reto es mejorar los resultados, algo para lo que la inteligencia artificial presenta un gran potencial. Otro desafío es concienciar socialmente de que la fertilidad es finita y que sepan que después de los treinta y tantos, ya cuesta embarazarse. La clave está en la información. Si alguien decide no ser madre, que lo decida sabiendo qué está haciendo, no que a los 40 diga que quiere ser madre y que no sabía que a esa edad es difícil.