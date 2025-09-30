La Fundación Juan Cruzado abre dos nuevos Centros Activa Sénior en Málaga

Uno de los talleres de la Fundación Juan Cruzado

La Fundación Juan Cruzado ha inaugurado dos centros Activa Sénior en la ciudad de Málaga. Los nuevos espacios se encuentran en Calle la Unión, 62 y Calle Cuarteles, 37, ampliando así la red que ya cuenta con otra sede en Calle Paganini, 7.

Estas iniciativas nacen como respuesta a una población mayor en crecimiento y buscan proporcionar entornos accesibles donde se combinan actividades cognitivas, sociales y físicas, favoreciendo un modelo de envejecimiento activo y saludable en la comunidad.

“Queremos que cada persona mayor tenga cerca de su casa un espacio donde cuidar su cuerpo, estimular su mente y compartir momentos con otras personas. Ese es el espíritu de los centros Activa Sénior”, resalta el presidente de la entidad, Juan Cruzado.

Exterior de uno de los centros Activa Sénior

Cada centro ofrece grupos reducidos de hasta 15 participantes. Las actividades están organizadas por un equipo especializado en Psicología, Terapia Ocupacional, Fisioterapia y Nuevas Tecnologías, con un claro enfoque en la mejora del bienestar diario.

Entre los programas se incluyen opciones tan variadas como el taller Cuerpo y Mente, que fortalece movilidad y memoria, o el taller de Yoga en silla, guiado por el gerontólogo Jaime Berdejo, reconocido en los Premios Vida Sénior 2024.

La formación digital también ocupa un lugar destacado con talleres de Manejo del Móvil y un curso innovador de Inteligencia Artificial, que acerca herramientas tecnológicas a las personas mayores de manera práctica y comprensible.

Junto a estas propuestas, los centros desarrollan salidas culturales, tertulias y encuentros sociales que enriquecen la vida cultural y promueven el vínculo comunitario.