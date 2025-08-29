CCOO alerta de un brote de sarna en una residencia de mayores en Alhaurín de la Torre

El sindicato CCOO ha alertado este viernes de la existencia de un brote de sarna en una residencia de personas mayores de Alhaurín de la Torre.

Según este sindicato, este fenómeno se lleva produciendo desde hace tres meses en la Residencia Fuentesol.

Señalan que "las personas usuarias están recibiendo tratamiento actualmente y se han tomado medidas higiénicas al respecto, pero, aun así, no se está logrando contener el brote. Este problema está en seguimiento por la asistencia sanitaria pública que no entiende por qué el centro residencial es incapaz de controlar la situación".

Desde CCOO apuntan que "a través de los delegados ha informado a la empresa de los medios insuficientes de protección individual, la escasa formación en las medidas a aplicar y que el personal no está recibiendo la atención necesaria en su tratamiento y que continúan trabajando".

El sindicato añade que "la empresa no lo reconoce como enfermedad relacionada con la actividad laboral, a pesar de que varias personas trabajadoras del centro están afectadas y hasta ayer continuaban realizando sus labores asistenciales según le consta al sindicato".

CCOO también alerta de la presencia de roedores e insta a la empresa y a la administración a tomar las medidas necesarias.