Almudena renace tras casi 20 años de sufrimiento por endometriosis: "Siempre con un tratamiento hormonal"

La vida de Almudena ha cambiado después de casi 20 años de dolores, intervenciones y tratamientos. Con tan sólo 18 años le diagnosticaron endometriosis. Ahora tiene 37 años y después de haber pasado por diferentes especialistas, fue intervenida en el Hospital Vithas Xanit Internacional y en tan solo tres meses desapareció su dolor crónico.

Cuando era pequeña, a Almudena Navarro Jerez le realizaron un trasplante de hígado, y a los 18 años le diagnosticaron endometriosis en una de sus revisiones periódicas. Por primera vez en su vida escuchó la palabra endometriosis.

“Yo tenía los síntomas que consideraba típicos y normales de la regla. Me dolía muchísimo y esto hacía que me tumbara y anulara incluso algún plan”, explica Almudena.

Cuando le hablaron por primera vez de la endometriosis, asegura que “no sabía lo que era ni había oído hablar nunca de esa enfermedad. Tuve que informarme, preguntar… y, tres meses después de diagnosticarme, me realizaron mi primera intervención donde me quitaron varios quistes”.

Los años pasaron, pero el dolor no. “Desde el diagnóstico, siempre he estado con un tratamiento hormonal. Esta enfermedad realmente no tiene una cura efectiva y, en mi caso, por el trasplante que tengo, tampoco me podían poner más tratamientos”, indica Almudena.

Después de varios años consultando a diferentes especialistas y de someterse a dos intervenciones de endometriosis, decidió tocar en las puertas de la sanidad privada e ir a la consulta de Davinia Moya, ginecóloga del Hospital Vithas Xanit Internacional.

“Almudena llegó a Vithas Xanit porque estaba en lista de espera para recibir tratamiento en otro hospital. Ella estaba con mucho dolor y agobiada, y quería acelerar todo el proceso. Vino a nosotros buscando una atención rápida y una respuesta”, comenta la doctora.

La especialista que intervino a Almudena añade que “para diagnosticar la endometriosis tienes que pensar en la enfermedad. La paciente viene con una serie de síntomas y si tú no piensas que puede ser endometriosis, probablemente pase desapercibida y es que los signos no son tan evidentes”, matiza la especialista.

“Cuando tú tienes una enfermedad, necesitas encontrar a un profesional que te entienda y que sepa de tu enfermedad, alguien que, aunque lo que te esté diciendo sea duro, te lo explique todo y se ponga en tu situación", añade Almudena.

En este sentido, señala que se siente afortunada de haber coincidido con la doctora Moya porque "te lo explica todo, siendo realista, pero de una manera que tú sales más tranquila y confiada en que vas a tener una solución al problema que tienes”, explica la paciente.

¿Qué es la endometriosis?

“La endometriosis es una enfermedad hormono dependiente y ocurre por la implantación de tejido, que habitualmente está dentro del útero, en el endometrio; se implanta en zonas externas, dando una enfermedad inflamatoria crónica”, matiza la doctora.

Almudena se realizó su tercera intervención, esta vez en el Hospital Vithas Xanit Internacional. “Entramos por laparoscopia completando una cirugía mínimamente invasiva; liberamos varias adherencias al colon practicando una histerectomía con anexectomía derecha, consiguiendo así eliminar los implantes de enfermedad y restaurando la anatomía al retirar todo el tejido fibrótico e inflamado de la zona”, comenta la doctora.

La recuperación de Almudena fue muy favorable. A los tres meses y recibiendo también sesiones de fisioterapia de suelo pélvico, consiguió empezar a hacer su vida normal.

Apoyo familiar

Almudena no ha estado sola, su familia siempre fue un apoyo fundamental como así también su pareja Pilar que siempre la ha acompañado en sus revisiones. “nosotras elegimos siempre ser positivas y seguir luchando, esa es la actitud que tomamos desde el principio”, recalca Pilar.