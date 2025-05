Situación “insostenible” en el Hospital Costa del Sol de Málaga: denuncian que “los trabajadores están agotados”

Los trabajadores del Hospital Universitario Costa del Sol, representados por la Junta de Personal, han “alzado la voz” en nombre de todos los que conforman el centro “ante una situación que consideran ya insostenible”, según han asegurado en un comunicado. Por ello, han convocado una concentración el próximo jueves 15 de mayo a las 11.30 en la puerta del hospital.

“La Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) han convertido a la ciudadanía de la Costa Occidental de Málaga en ciudadanos de segunda. Y lo han hecho, paradójicamente, desintegrando un hospital que durante años fue modelo de eficiencia, calidad y atención sanitaria”, denuncian desde la Junta de personal.

Además, han incidido en que el hospital “ha sido desmantelado progresivamente” porque “la plantilla no ha crecido en proporción al aumento de la población ni a las necesidades asistenciales”. Por lo que “la sobrecarga de trabajo es constante y las ratios de personal por paciente distan mucho de los estándares que deberían cumplirse en un centro de estas características”.

Una de las consecuencias de esta situación es que “los profesionales están agotados, física y emocionalmente. Se ven obligados a asumir jornadas interminables, doblajes sistemáticos y turnos imposibles, muchas veces sin poder disfrutar de su derecho al descanso”.

Asimismo, han remarcado que “la ampliación del hospital, que debía ser un paso adelante, ha sido un espejismo. Las nuevas infraestructuras permanecen infrautilizadas, con salas de espera y consultas vacías, mientras las consultas y servicios continúan desbordados”.

Por otro lado, han apuntado que la apertura del Hospital de Estepona “a medio gas no aportó mejoras en la atención a la población a la que atiende” y se ha convertido en un hospital “fantasma”. A esto se suman que aumentan las listas de espera porque al no haberse incrementado el personal en la proporción de las estructuras no sólo no ha disminuido dichas listas de espera sino que aumentan día a día”.

Por ello, la Junta de Personal exige que se refuercen de manera inmediata la plantilla en todas las categorías profesionales; que se dote a todas las nuevas áreas del hospital el personal necesario; que se cumplan los derechos laborales básicos y un “compromiso firme y público de la Consejería de Salud para poner fin a esta situación de abandono”.

Respuesta Hospital Costa del Sol

Desde el centro hospitalario han asegurado que la plantilla de profesionales en general y de enfermería, en particular, de las diferentes áreas y servicios del Hospital Universitario Costa del Sol, están adecuadas a las necesidades asistenciales y se lleva a cabo un análisis regular para adaptar esta plantilla a la actividad diaria y al posible incremento de la demanda que se pueda producir, por ejemplo, en periodos de alta frecuentación.

En los dos últimos años, desde 2022 a 2024, se ha producido un incremento en la plantilla total del Hospital Universitario Costa del Sol (HUCS) del 4,79% y de ésta, la de enfermería ha experimentado un crecimiento del 8,43% y la del resto de profesionales sanitarios no facultativos ha crecido un 6,31%.

Respecto al HAR de Estepona, la actividad, el trabajo y el compromiso que se está desarrollando desde el Sistema Sanitario Público Andaluz y, más concretamente, desde el Hospital Universitario Costa del Sol para la apertura completa del Hospital de Alta Resolución de Estepona, es total. Se está haciendo un gran esfuerzo por llevar a cabo la mejor atención sanitaria a toda la población vinculada al HUCS y al HAR de Estepona, a pesar de las grandes dificultades a la hora de contratación de los profesionales, principalmente, en algunas categorías que no hace posible acelerar este proceso en el HAR.