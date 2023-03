Los médicos advierten de la tendencia al alza de las agresiones en Málaga: 13 en lo que va de año

El año 2023 ha comenzado en Málaga con un dato preocupante en lo que a agresiones a médicos se refiere. Tan sólo en los meses de enero y febrero se han registrado 13 agresiones en la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga). Si la tendencia al alza continua en la misma línea, 2023 podría terminar con 52 agresiones, más del doble que las registradas en 2022.

“No dejaremos de repetir que nuestra política hacia las agresiones a sanitarios es de tolerancia cero pero de poco sirve que realicemos campañas de concienciación ciudadana y denunciemos públicamente todas y cada una de las agresiones que se producen si no vamos de la manos con las administraciones sanitarias y educativas. Los médicos necesitan ir a trabajar seguros. ¿Se imaginan ustedes yendo a trabajar a diario sabiendo que en cualquier momento les pueden insultar, amenazar o pegar? Es inadmisible", ha manifestado el presidente de los médicos malagueños, Pedro J. Navarro.

El Colegio de Médicos y el Sindicato Médico han realizado de forma conjunta una campaña de concienciación ciudadana poniendo el foco en las agresiones hacia los profesionales sanitarios.

Desde el sindicato recuerdan que desde el inicio del 2022 hasta hoy se han concentrado en 20 ocasiones en repulsa frente a las agresiones cometidas contra médicos, y para denunciar públicamente la necesidad de tomar medidas para frenarlas y evitarlas. Dichas concentraciones han tenido lugar tanto en hospitales como en centros de salud de Málaga capital y de la provincia.

Las médicas, víctimas de más agresiones

De las 22 agresiones que tuvieron lugar el año pasado, 14 fueron a mujeres y 8 a hombres. Esta diferencia por sexo también se observa este año: de las 13 registradas en los dos primeros meses de 2023, 10 fueron a mujeres y 3 a hombres.

El Colegio de Médicos ya advirtió el año pasado de este incremento de las agresiones a las médicas. Con respecto a las edades, la mayor parte de las víctimas tienen menos de 35 años, seguido del tramo comprendido entre los 46 y los 55 años.

Destaca que la mayoría continuaron trabajando a pesar de la agresión. Sólo dos pidieron la baja laboral tras el suceso. Las agresiones se concentran principalmente en la sanidad pública. De las 22, 18 se registraron en la pública y cuatro en la privada. La Atención Primaria concentra además la mayor parte de los casos.

Con respecto al perfil del agresor, al Colegio de Médicos le preocupa que el 64% de los agresores tenga menos de 40 años.

‘No me agredas, no me amenaces. Es delito’

El Colegio de Médicos y el Sindicato Médico han anunciado una campaña publicitaria de concienciación ciudadana con el eslogan ‘No me agredas, no me amenaces. Es delito’. A partir del 10 de marzo autobuses de Málaga capital así como los interurbanos que van hacia Vélez-Málaga y Marbella llevaran este lema con el objetivo de concienciar a la población y recordarle que amenazar o agredir a su médico es constitutivo de delito. La campaña en los autobuses tendrá una duración de dos meses.

También se podrá ver un spot publicitario con el mismo lema en las pantallas interiores de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) así como en la pantalla de El Corte Inglés. Esta campaña comenzó en 2017 y desde entonces se repite todos los años por estas fechas con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Sanitarios.

