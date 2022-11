Oliver tendrá el alta en "4 o 5 días": recibirá quimioterapia y radioterapia con protones en Madrid

Buenas noticias llegan desde el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Oliver, el pequeño malagueño que fue intervenido en el centro en dos ocasiones para acabar con su hidrocefalia y para extirpar el 90% del tumor cerebral que padece, será dado de alta "en cuatro o cinco días" por su favorable evolución, según ha explicado el equipo médico del hospital.

Ahora el niño tendrá que enfrentarse al tratamiento oncológico que le corresponde: quimioterapia y radiación con protones. Cuando reciba el alta en Barcelona, el siguiente paso, según la doctora Ofelia Cruz, oncóloga del hospital, será participar en un ensayo clínico de quimioterapia tras el que se le realizará una resonancia y, después, tendrá que someterse a un tratamiento de radioterapia con protones en Madrid.

"Ayer hablamos por primera vez con la familia sobre el alta, dada la buena evolución. No hay fecha concreta, pero será inminente, en cuatro o cinco días aproximadamente", ha informado José Hinojosa, jefe del Servicio de Neurocirugía del hospital cuando han pasado ya diez días de la intervención del menor.

Los padres, felices

Alejandro, el papá de Oliver, ha expresado a los medios de comunicación su felicidad por ver a Oliver dando unos pasos de nuevo. "Ayer dio unos pasos... No andaba desde octubre", ha dicho, emocionado.

Según el padre del menor, Oliver cada día está mejor, algo que les sorprende por el diagnóstico tan malo que le dieron en el hospital de México donde estuvo ingresado -cabe recordar que le ofrecieron cuidados paliativos-. "Ahora tenemos un camino por recorrer", ha añadido Alejandro, que ha agradecido en varias ocasiones la labor del centro hospitalario con su hijo en nombre de él y su pareja, Lena.

El domingo este diario pudo contactar con Alejandro, que manifestó que el pequeño estaba comiendo por sonda y que hacía bien sus necesidades, un gran avance. Así, expresó que mueve toda la cara y el cuerpo bien excepto el brazo derecho que lo mueve todavía muy descoordinado, al igual que su pierna derecha. Sin embargo, hacía hincapié en que la mejoría del menor era brutal "poco a poco".

Uno de más de mil

Durante la rueda de prensa también ha habido tiempo para la concienciación. Tanto Alejandro como los profesionales del hospital catalán han querido hacer hincapié en que el caso de Oliver es uno de los más de mil de cáncer infantil que hay en nuestro país.

"El caso de Óliver es particular, pero no es el único. Estos días he podido hablar con muchas familias. Algunas cuyos hijos están peor que Óliver, otros mejor", ha querido apuntar Alejandro. Por su parte, la doctora Cruz ha explicado que en el Sant Joan de Déu tienen alrededor de cien casos de cáncer infantil además del de Oliver, que sigue dando pasos de gigante para mejorar contra "el bicho".

