Expertos alertan de que el tiempo de juego con dispositivos en menores supera las 5 horas y media diarias

Uno de los cambios en nuestro estilo de vida provocados por la pandemia ha sido el aumento de horas que los niños y adolescentes hacen de los dispositivos electrónicos y, sobre todo, de los juegos online.

Las horas de juego al aire libre son cada vez son más escasas y esto abre la puerta a que se interactúe más con los dispositivos electrónicos. “El tiempo de juego online aumenta; las circunstancias actuales impiden a los niños y adolescentes mantener relaciones sociales más personales debido a la actual circunstancia de la covid-19”, expone la doctora Marina Romero, coordinadora de psiquiatría infantil de Vithas Málaga. Antes de la cuarentena, solo el 15% de los niños españoles usaban estos dispositivos más de 90 minutos al día; durante el confinamiento ese porcentaje ha subido al 73%

La Organización Mundial de la Salud incluyó oficialmente los videojuegos como trastorno la adicción a en 2019, y especificaba que el exceso de tiempo dedicado a los dispositivos electrónicos se asocia a una disminución de la actividad física y a un riesgo real de adicción a las nuevas tecnologías en niños y adolescentes ya que el tiempo de juego con dispositivos electrónicos en niños y adolescentes es superior a 5 horas y media por día.

La doctora Romero y la psicóloga María Cóndor explican cuál es el tiempo recomendado según la franja de edad para evitar un problema de adicción. “En el caso de los niños menores de 2 años, la OMS dicta que se les debe mantener alejados de cualquier tipo de pantalla” y continúa diciendo que “durante estos primeros años el cerebro del niño se desarrolla más rápidamente que en cualquier otra época de la vida, por lo que resulta fundamental que en todo momento los bebés se relacionen e interactúen con las personas de su entorno y no con una pantalla” .

Para los niños entre 2 y 5 años, las recomendaciones cambian ligeramente. A esta edad ya es permisible que los niños interactúen con una pantalla, no obstante, tienen que hacerlo como máximo 30 minutos al día y siempre en compañía de un adulto. Los contenidos del celular o de la tableta deben ser propios para su edad, de preferencia educativa. “Esto último servirá para que el niño aprenda que estos dispositivos son herramientas útiles para su formación y no sólo medios de entretenimiento” añade la psicóloga Cóndor.

Este informe de la OMS continúa diciendo que los niños de 6 a 12 años pueden pasar entre 1 y 2 horas con una tableta o un teléfono móvil, y aunque parezca que es un tiempo muy reducido, hay razones importantes para seguir manteniendo bajo control el uso que hacen de estos aparatos. Lo más importante es que los niños de estas edades deben dedicar la mayor parte de su tiempo a las actividades físicas, a convivir y jugar con los niños de su edad. “De esta forma, su desarrollo del niño será adecuado ya que tendrá más oportunidades de aprendizaje en todas las áreas, como, por ejemplo, en una de las más importantes como son las relaciones interpersonales, motoras y de comunicación”, matiza la psicóloga.

A partir de los 12 años, el tiempo que pueden pasar los niños frente a una pantalla puede aumentarse, sin embargo, lo recomendable es que se mantenga en un límite de 2 horas. Como aconseja la psicóloga “no se debe sobrepasar este límite porque podría generar cierta dependencia que impida otras actividades al aire libre y además, podría afectar al rendimiento escolar o al desarrollo de las habilidades sociales”.

Para estar alerta y reconocer esta adicción en niños y adolescentes desde el servicio de psiquiatría infantil nos dan unas pautas a tener en cuenta y detectar con antelación un posible problema. “Un niño que no habla, que no se relaciona durante el rato que está frente al dispositivo, que mantiene sus ojos pegados a la pantalla y que no quiere jugar a nada es un niño aislado", asegura la psicóloga María Cóndor psicóloga de Vithas Málaga quien relata que hay que "poner unos límites y sobre todo supervisar qué ve el menor y a qué contenido tiene acceso", asegura.

Por otra parte, “un menor que no juega con otros niños, que no hace deporte y que pasa todo su tiempo de ocio encerrado en casa jugando con dispositivos es un niño con un riesgo muy alto de padecer sobrepeso y problemas posturales que no reconoce las horas que está jugando y miente sobre las mismas a sus padres o amigos, enfadándose si se le recrimina” finaliza María Cóndor.

