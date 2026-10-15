Llega a Málaga Honest Greens, la cadena de restaurantes especializados en comida saludable y sin conservantes

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LO ESENCIAL Las claves La cadena de restauración saludable Honest Greens abrirá su primer restaurante en Málaga, ubicado en la calle Tomás Heredia del barrio del Soho. Fundada en 2017 en Barcelona, la marca cuenta con presencia en ciudades como Madrid, Valencia o Alicante y en varios países europeos. Su propuesta gastronómica se basa en la filosofía 'Real Food', ofreciendo ingredientes frescos, de temporada, sin conservantes y con opciones adaptadas a distintas dietas. La carta incluye sus populares Garden Bowls y Market Plates, cubriendo diferentes franjas horarias desde desayunos hasta cenas.

La cadena de restauración saludable Honest Greens prepara su llegada a Málaga con la apertura de su primer restaurante en la ciudad, concretamente en la calle Tomás Heredia, en pleno barrio del Soho.

El local se ubica en la esquina con la calle Barroso, una zona céntrica que concentra cada vez más propuestas gastronómicas. Por el momento, la compañía no ha anunciado la fecha de apertura.

La llegada a Málaga supondrá un nuevo paso en la expansión de una marca que ha ganado presencia en el sector de la restauración con una propuesta centrada en la comida fresca, los ingredientes de temporada y las recetas elaboradas al momento.

Su concepto combina una oferta de inspiración mediterránea con opciones para quienes buscan alternativas vegetarianas, platos con proteínas animales o preparaciones adaptadas a distintas preferencias alimentarias.

Honest Greens nació en Barcelona en 2017 de la mano de Christopher, Rasmus y Ben, tres emprendedores que compartían una misma idea: ofrecer comida de calidad, elaborada con ingredientes naturales y servida de una manera ágil, sin renunciar al sabor, según explican en su web.

Actualmente, cuenta con restaurantes en Barcelona, Madrid, Valencia y Alicante, además de establecimientos en otros mercados europeos, como Portugal, Reino Unido y Francia.

La carta de Honest Greens gira en torno a una combinación de verduras, cereales, legumbres y proteínas, con platos pensados tanto para una comida completa como para compartir.

Entre sus principales categorías figuran los Garden Bowls, cuencos que combinan distintos ingredientes, y los Market Plates, platos que permiten elegir entre diferentes preparaciones. La oferta se completa con acompañamientos, salsas, propuestas para compartir y opciones de desayuno.

La cadena también incluye alternativas vegetarianas y basadas en plantas, además de recetas con proteínas animales. A ello se suman bebidas como zumos, kombucha, cafés de especialidad, infusiones y otras opciones para acompañar las comidas.

Los fundadores, que contaban con experiencia en el mundo de la restauración y las cocinas profesionales, apostaron por un modelo que pretendía hacer más accesible la alimentación saludable.

Para desarrollar su propuesta, dedicaron varios años a trabajar con productores y chefs e inspirarse en diferentes cocinas, especialmente en la tradición mediterránea.

Desde sus comienzos, la marca ha defendido una filosofía basada en la llamada Real Food, con platos preparados desde cero y una apuesta por los ingredientes frescos, el origen responsable de los productos y sin conservantes.

La compañía también busca que sus establecimientos sean espacios en los que los clientes puedan quedarse a comer y compartir mesa, más allá de una comida rápida.

Otro de los aspectos característicos de su modelo es la posibilidad de acudir al establecimiento en diferentes momentos del día, desde el desayuno hasta la comida o la cena, según el horario de cada restaurante.