The Champions Burger vuelve a Mijas: entrada gratis, 17 restaurantes, food trucks y tartas de queso virales

Las claves

Las claves Generado con IA The Champions Burger regresa a Mijas del 20 de agosto al 6 de septiembre con entrada gratuita en el recinto ferial de Las Lagunas. Participarán 17 restaurantes con food trucks y hamburguesas de autor, compitiendo por el voto del público. La edición incorpora The Champions Cheesecake, un espacio dedicado a tartas de queso virales de cinco obradores. Entre las propuestas habrá panes brioche, carnes prémium, toppings originales y postres con sabores innovadores.

Mijas vuelve a convertirse este verano en territorio burger. The Champions Burger regresa al municipio con 17 restaurantes, sus famosos food trucks, nuevas hamburguesas de autor y una gran novedad: un espacio dedicado a las tartas de queso más virales.

El campeonato oficial de hamburguesas de España desembarca de nuevo en la localidad después del éxito cosechado el pasado año y lo hace con una puesta en escena renovada.

Esta vez, el evento se transforma en The Big Game, una ruta temática inspirada en el universo del fútbol americano que llevará al recinto ferial de Las Lagunas la estética, la competición y el espectáculo de los grandes partidos.

La cita será del 20 de agosto al 6 de septiembre, con entrada gratuita.

Durante algo más de dos semanas, el público podrá recorrer los distintos food trucks y probar las propuestas de 17 restaurantes que competirán por conquistar el paladar de los asistentes y hacerse con una de las posiciones del podio de Mijas.

Imagen de una de las hamburguesas competidoras. The Champions Burger

La competición vuelve a apostar por convertir la hamburguesa en mucho más que una comida rápida. Los restaurantes participantes competirán con elaboraciones basadas en carnes prémium y combinaciones que buscan sorprender al público.

Entre las propuestas habrá panes brioche tipo pretzel y de colores, glaseados y gratinados, croquetas de macarrones con queso, ahumados de leña, mermeladas saladas, toppings crujientes, salsas caseras y quesos aromáticos.

La carne será uno de los grandes protagonistas, con cortes de origen certificado preparados en parrilla y cocinados en directo.

Dak Burger juega en casa

Entre los participantes estará Dak Burger, la hamburguesería mijeña que ya fue una de las grandes protagonistas de la pasada edición.

El restaurante local volverá a competir en casa con el objetivo de repetir el respaldo de los asistentes y hacerse de nuevo con el favor del público.

Pero no será el único representante de la provincia. Bsmash, Gottan y Burger Chao también defenderán los colores de Málaga con sus propias interpretaciones de la hamburguesa.

Además, los asistentes podrán volver a probar una de las elaboraciones más reconocibles del campeonato: la Diamante Azul, del restaurante cordobés Nolito's, que logró el triple podio en 2025.

El público decide cuál es la mejor

Como en anteriores ediciones, serán los propios asistentes quienes tengan la última palabra. Después de probar las hamburguesas, podrán votar sus favoritas mediante el código QR incluido en el ticket de compra. La valoración tendrá en cuenta diferentes aspectos de cada elaboración, entre ellos el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad.

Pero esta edición llega con algo más que hamburguesas. The Champions Burger incorpora en Mijas The Champions Cheesecake, un nuevo espacio gastronómico dedicado exclusivamente a uno de los postres que más se han popularizado en los últimos años: la tarta de queso.

La propuesta reúne elaboraciones de cinco obradores que reinterpretan este clásico con recetas propias y combinaciones poco convencionales.

Habrá versiones con matices ahumados o curados y otras que incorporan ingredientes como pistacho Dubái, Filipinos, crema de leche o avellanas, Nesquik o la conocida galleta de Osito Lulú.

La idea es trasladar al terreno de los postres la misma filosofía que ha convertido al campeonato de hamburguesas en un fenómeno gastronómico: recetas reconocibles llevadas un paso más allá y pensadas también para sorprender visualmente.

Cuándo y dónde será The Champions Burger en Mijas