Adiós a Casa Peña, uno de los restaurantes más antiguos de Alhaurín de la Torre: echa el cierre tras 70 años de historia

Las claves

Las claves Generado con IA Casa Peña, uno de los restaurantes más emblemáticos de Alhaurín de la Torre, cerrará sus puertas el 2 de agosto tras casi 70 años de actividad. El negocio fue fundado en 1957 por José Peña e Inés Morales, y se ha mantenido como referente local bajo la gestión de la familia Peña Morales. Juan Peña, actual gerente, atribuye el éxito del restaurante a los valores familiares: hospitalidad, trabajo bien hecho, humildad y respeto. A pesar del cierre, la familia destaca que el legado y los recuerdos de Casa Peña seguirán vivos en la comunidad y en sus clientes.

Casa Peña, uno de los establecimientos hosteleros con más solera de Alhaurín de la Torre, bajará definitivamente su persiana el próximo 2 de agosto. Así lo ha anunciado su gerente, Juan Peña, en una emotiva carta dirigida a los vecinos y clientes del municipio, en la que pone fin a casi 70 años de historia familiar ligada a la hostelería.

Con esta decisión se cierra "una etapa muy importante" de la vida de Juan, que se jubila. Es el broche a una historia que comenzó mucho antes de que existiera el restaurante tal y como lo conocen hoy los alhaurinos.

El origen del negocio se remonta a 1957, cuando José Peña e Inés Morales, padres de Juan Peña, abrieron un pequeño bar llamado El Hogar.

Según relata el gerente en una carta publicada en las redes sociales del restaurante, sus padres iniciaron aquel proyecto "con mucho esfuerzo, ilusión y sacrificio", un camino que con los años acabó transformándose en el restaurante Casa Peña, todo un referente para varias generaciones de vecinos del municipio.

Para la familia Peña Morales, el negocio ha sido mucho más que un lugar de trabajo. En su carta, Juan Peña asegura que el restaurante "nunca ha sido solo un negocio", sino "nuestro hogar, nuestra forma de vida" y el escenario donde han vivido tanto alegrías como dificultades a lo largo de casi siete décadas. Muchos de sus clientes, explica, "dejaron de ser clientes para convertirse en amigos".

El gerente atribuye el éxito y la longevidad del negocio a los valores que les transmitieron sus padres. "La hospitalidad, el trabajo bien hecho, la humildad y el respeto por los demás" fueron, según sus propias palabras, "la mejor receta para cualquier mesa". Ese compromiso con una cocina "casera, tradicional y de calidad" se ha mantenido, asegura, durante todos estos años.

Juan Peña no oculta la mezcla de emociones que acompaña esta despedida. Habla de "sentimientos encontrados: con la nostalgia de quien se despide de su casa", pero también con "la inmensa satisfacción de haber dedicado toda una vida" a una profesión que les ha hecho "felices".

Pese al cierre físico del local, el gerente quiere dejar claro que el legado familiar continuará vivo. Asegura que ese legado "nunca se cerrará" y que permanecerá "en los recuerdos compartidos alrededor de una mesa", en las celebraciones familiares y en la memoria de todas las personas que hicieron de El Hogar y Casa Peña "un lugar especial".

En su carta, Juan Peña dedica unas palabras de reconocimiento a su hermana Pepi, a sus sobrinos y al resto de su familia, sin cuyo "apoyo, trabajo y entrega este camino nunca habría sido posible". También agradece la labor de todas las personas que han trabajado junto a ellos a lo largo de estos años.

Su despedida también está dedicada a los vecinos de Alhaurín de la Torre que han acompañado al negocio "durante tantos años", así como a quienes han celebrado en sus mesas bautizos, comuniones, cumpleaños y reuniones familiares, y a quienes han confiado en el restaurante "generación tras generación".

Fachada de Casa Peña. Casa Peña

"Las puertas de Casa Peña se cierran, pero nuestro corazón seguirá siempre abierto para todos vosotros", apunta Juan como despedida, y añade una emotiva reflexión final. "Los restaurantes pueden cerrar. Pero los recuerdos, el cariño y los momentos compartidos permanecen para siempre".